Verejnosť sa môže zapojiť do fotografickej súťaže Choď a foť v Prešove

Prešov 4. marca (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do fotografickej súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja s názvom Choď a foť. Fotosúťaž každoročne vrcholí vernisážou putovnej výstavy zostavenej z víťazných a finálových fotografií. Novinkou tohto ročníka je špeciálna cena hradu Šariš za najkrajší záber hradu.



Organizátorom súťaže Choď a foť je Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.



Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Prešovského kraja má za sebou už desať úspešných ročníkov a záujem o ňu podľa Čechovej každoročne narastá. V predošlom ročníku súťažilo 548 fotografií od 127 autorov. O víťazoch opäť rozhodne odborná porota, ktorej predsedá známy fotograf Ján Štovka. Každoročne sú členmi poroty uznávaní fotografi, ľudia z umeleckej sféry i šoubiznisu.



"Pozývame nadšencov fotografie do Prešovského kraja. Ukážte nám prostredníctvom fotografií zákutia, ľudí a situácie, ktoré vás očarili či inšpirovali a my ich predstavíme širokej verejnosti," pozýva do súťaže riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Každý fotograf môže prihlásiť šesť snímok do šiestich kategórií - Príroda, Kultúra tradície a história, Šport a voľnočasové aktivity, Black and white, Človek a kraj a Architektúra. Fotografie vo všetkých kategóriách musia byť zhotovené na území Prešovského kraja. Uzávierka súťaže je 15. októbra.



Okrem ocenení v jednotlivých kategóriách sú každoročne udelené aj špeciálne ceny Grand Prix, Cena predsedu poroty, Cena Severovýchod Slovenska a Cena verejnosti. Novinkou tohto ročníka je Cena hradu Šariš, ktorú získa najkrajšia fotografia hradu Šariš v rámci kategórie Kultúra, tradície a história.



Vyhodnotenie súťaže bude spojené s vernisážou už tradičnej putovnej výstavy finálových fotografií, ktorá každoročne zavíta na mnohé miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.



"Prešovský kraj je zdroj námetov pre každú umeleckú dušu a zároveň je výzvou pre každého turistu, športovca či nadšenca prírody. Mám radosť z každého ročníka tejto súťaže, ktorá originálne predstavuje tento najfotogenickejší kraj Slovenska," dodal Štovka.