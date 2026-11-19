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Verejnosť sa môže zapojiť do participácie k prístavu v Bratislave
Participácia verejnosti bola možná aj medzi prvým a druhým kolom súťaže.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Verejnosť sa môže opäť zapojiť do participácie k Zimnému prístavu v Bratislave, konkrétne k nedávno predstavenému víťaznému návrhu plánovanej transformácie tejto lokality, ktorý vzišiel z medzinárodnej súťaže. Obyvatelia tak môžu urobiť počas novembra a decembra v priestoroch Centra architektúry a mestského plánovania (TU-BA). Plánované sú aj dve fokusové skupiny, a to 23. novembra a 7. decembra. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).
Práve v TU-BA sa nachádza panel a fyzický model s víťazným návrhom, za ktorým stojí konzorcium na čele so švajčiarskym ateliérom Hosoya Schaefer Architects z Zürichu. Spolu s ním sa tam nachádza aj šesť najlepších návrhov podľa hodnotenia poroty. „Je možné ich pripomienkovať a nechávať odkazy. Spolu s tým je otvorená možnosť prihlasovať sa na fokusové skupiny, v rámci ktorých je možnosť detailnejšie sa rozprávať o víťaznom návrhu a predstavách verejnosti,“ skonštatoval MIB s tým, že termíny týchto skupín môžu pribúdať podľa záujmu verejnosti.
Aktuálny víťazný návrh sa bude ďalej dopracúvať do komplexného plánu, tzv. masterplánu, pričom budú prebiehať ďalšie rokovania medzi vlastníkom a hlavným mestom. Záväzný územnoplánovací podklad má určiť dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie čiastkové urbanistické a architektonické súťaže, ako aj neskoršie stupne projektovej prípravy.
Víťazný tím podnety verejnosti zapracuje. „Chceme ešte bližšie spoznať predstavy ľudí o využívaní jednotlivých priestorov, najmä Kultúrnej koruny, nábrežia, promenád a prístavných bazénov. Aké aktivity by uprednostnili, ako si predstavujú využívanie kultúrnych priestorov a čo by podľa nich pomohlo zabezpečiť, aby celé územie zostalo prístupné a atraktívne pre rôzne skupiny obyvateľov počas celého roka,“ uviedla Kamile Kesylyte, členka víťazného tímu z Hosoya Schaefer Architects.
Participácia verejnosti bola možná aj medzi prvým a druhým kolom súťaže. Zapojilo sa do nej vtedy takmer 800 Bratislavčanov v rámci online dotazníka, fokusových skupín a komentovaných prehliadok prístavu. Ich názory boli posunuté tímom, ktoré postúpili do druhého kola.
Úspešný návrh sa tak stane základom na premenu súčasného areálu nákladného riečneho prístavu na novú mestskú štvrť v širšom centre metropoly na dunajskom nábreží. Vyžiada si to aj zmenu územného plánu hlavného mesta. V území Zimného prístavu s rozlohou 64,5 hektára sú dominantným vlastníkom Verejné prístavy s podielom 93,1 percenta (60 hektárov). Ďalšími menšími vlastníkmi sú štát, hlavné mesto Bratislava a súkromní vlastníci. Nový, zmodernizovaný prístav sa má následne presunúť do bazéna Pálenisko. V bazéne Lodenica má vzniknúť servis plavidiel.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Práve v TU-BA sa nachádza panel a fyzický model s víťazným návrhom, za ktorým stojí konzorcium na čele so švajčiarskym ateliérom Hosoya Schaefer Architects z Zürichu. Spolu s ním sa tam nachádza aj šesť najlepších návrhov podľa hodnotenia poroty. „Je možné ich pripomienkovať a nechávať odkazy. Spolu s tým je otvorená možnosť prihlasovať sa na fokusové skupiny, v rámci ktorých je možnosť detailnejšie sa rozprávať o víťaznom návrhu a predstavách verejnosti,“ skonštatoval MIB s tým, že termíny týchto skupín môžu pribúdať podľa záujmu verejnosti.
Aktuálny víťazný návrh sa bude ďalej dopracúvať do komplexného plánu, tzv. masterplánu, pričom budú prebiehať ďalšie rokovania medzi vlastníkom a hlavným mestom. Záväzný územnoplánovací podklad má určiť dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie čiastkové urbanistické a architektonické súťaže, ako aj neskoršie stupne projektovej prípravy.
Víťazný tím podnety verejnosti zapracuje. „Chceme ešte bližšie spoznať predstavy ľudí o využívaní jednotlivých priestorov, najmä Kultúrnej koruny, nábrežia, promenád a prístavných bazénov. Aké aktivity by uprednostnili, ako si predstavujú využívanie kultúrnych priestorov a čo by podľa nich pomohlo zabezpečiť, aby celé územie zostalo prístupné a atraktívne pre rôzne skupiny obyvateľov počas celého roka,“ uviedla Kamile Kesylyte, členka víťazného tímu z Hosoya Schaefer Architects.
Participácia verejnosti bola možná aj medzi prvým a druhým kolom súťaže. Zapojilo sa do nej vtedy takmer 800 Bratislavčanov v rámci online dotazníka, fokusových skupín a komentovaných prehliadok prístavu. Ich názory boli posunuté tímom, ktoré postúpili do druhého kola.
Úspešný návrh sa tak stane základom na premenu súčasného areálu nákladného riečneho prístavu na novú mestskú štvrť v širšom centre metropoly na dunajskom nábreží. Vyžiada si to aj zmenu územného plánu hlavného mesta. V území Zimného prístavu s rozlohou 64,5 hektára sú dominantným vlastníkom Verejné prístavy s podielom 93,1 percenta (60 hektárov). Ďalšími menšími vlastníkmi sú štát, hlavné mesto Bratislava a súkromní vlastníci. Nový, zmodernizovaný prístav sa má následne presunúť do bazéna Pálenisko. V bazéne Lodenica má vzniknúť servis plavidiel.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.