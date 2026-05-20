< sekcia Regióny
Verejnosť sa môže zapojiť do podujatia Cyklojazda regiónom Trnava
Cieľ cyklojazdy bude v golfovom areáli rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, kde organizátori pripravia sprievodný program, občerstvenie, aktivity pre deti aj tombolu.
Autor TASR
Trnava 20. mája (TASR) - Verejnosť sa môže 6. júna v Trnave zapojiť do tretieho ročníka podujatia Cyklojazda regiónom Trnava. Organizátori očakávajú stovky účastníkov, ktorí sa vydajú po trasách vedúcich mimo frekventovaných ciest cez vinohrady, háje a po novej Vinohradníckej cyklotrase. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Ako uviedol riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák, podujatie prirodzene prezentuje región ako vhodné miesto na cykloturistiku. „Nie je to o náročných stúpaniach ani o výkone, ale o blízkosti, krajine a spoločnom zážitku,“ skonštatoval.
Spoločný štart cyklojazdy bude o 10.00 h v Sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať z dvoch okruhov. Kratšia trasa s dĺžkou 32,5 kilometra povedie cez Bohdanovce nad Trnavou, Suchú nad Parnou, Ružindol a Biely Kostol. Dlhší, 52,8-kilometrový okruh, bude smerovať aj cez Špačince, Dolnú Krupú, Boleráz a vinohrady Dolných Orešian.
Cieľ cyklojazdy bude v golfovom areáli rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, kde organizátori pripravia sprievodný program, občerstvenie, aktivity pre deti aj tombolu. Na podujatie nie je potrebná registrácia.
Na trase budú počas podujatia pôsobiť koordinátori a pripravené budú aj informačno-občerstvovacie body. Účastníci môžu absolvovať jazdu spoločne alebo individuálne vlastným tempom. Určené je rodinám s deťmi, rekreačným aj aktívnejším cyklistom. Organizátori tento rok upravili priebeh cyklojazdy tak, aby si spoločnú jazdu mohlo vychutnať ešte viac účastníkov.
Záujem o podujatie podľa organizátorov každoročne rastie. Kým prvý ročník v roku 2024 prilákal takmer 500 účastníkov, minulý rok ich bolo približne 650. Okrem domácich cyklistov sa zapojili aj návštevníci z Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
Ako uviedol riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák, podujatie prirodzene prezentuje región ako vhodné miesto na cykloturistiku. „Nie je to o náročných stúpaniach ani o výkone, ale o blízkosti, krajine a spoločnom zážitku,“ skonštatoval.
Spoločný štart cyklojazdy bude o 10.00 h v Sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať z dvoch okruhov. Kratšia trasa s dĺžkou 32,5 kilometra povedie cez Bohdanovce nad Trnavou, Suchú nad Parnou, Ružindol a Biely Kostol. Dlhší, 52,8-kilometrový okruh, bude smerovať aj cez Špačince, Dolnú Krupú, Boleráz a vinohrady Dolných Orešian.
Cieľ cyklojazdy bude v golfovom areáli rekreačnej oblasti Kamenný mlyn, kde organizátori pripravia sprievodný program, občerstvenie, aktivity pre deti aj tombolu. Na podujatie nie je potrebná registrácia.
Na trase budú počas podujatia pôsobiť koordinátori a pripravené budú aj informačno-občerstvovacie body. Účastníci môžu absolvovať jazdu spoločne alebo individuálne vlastným tempom. Určené je rodinám s deťmi, rekreačným aj aktívnejším cyklistom. Organizátori tento rok upravili priebeh cyklojazdy tak, aby si spoločnú jazdu mohlo vychutnať ešte viac účastníkov.
Záujem o podujatie podľa organizátorov každoročne rastie. Kým prvý ročník v roku 2024 prilákal takmer 500 účastníkov, minulý rok ich bolo približne 650. Okrem domácich cyklistov sa zapojili aj návštevníci z Bratislavského a Nitrianskeho kraja.