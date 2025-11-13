< sekcia Regióny
Verejnosť sa môže zapojiť do zbierky Darujme úsmev
Zapojiť sa dá aj formou takzvaných shoeboxov – darčekov zabalených v krabičke pre deti z rodín v núdzi.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do adventnej zbierky Darujme úsmev a pomôcť tak ľuďom v núdzi. Zbierka prináša adresnú pomoc rodinám, ktoré odporúčajú odborníci a terénni pracovníci z celého Slovenska. Aktuálny 12. ročník organizuje občianske združenie Cammino. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Darujme úsmev Anna Baňasová.
„Projekt stojí na princípe adresnej pomoci – každý dar má svojho konkrétneho adresáta. Príbehy rodín dobre poznajú takzvaní tipéri, teda sociálni pracovníci, dobrovoľníci a ľudia z regiónov, ktorí ich situáciu osobne poznajú,“ uviedla Baňasová. Podotkla, že pomoc zahŕňa potreby ako potraviny, školské pomôcky, zimné oblečenie alebo základné vybavenie domácnosti.
Ako priblížila, darcovia sa môžu zapojiť viacerými spôsobmi. Na webovej stránke projektu si môžu vybrať konkrétnu potrebu z online katalógu. Všetky veci budú podľa Baňasovej doručené osobne alebo cez tipérov.
Zapojiť sa dá aj formou takzvaných shoeboxov – darčekov zabalených v krabičke pre deti z rodín v núdzi. Koordinátorka projektu objasnila, že ľudia môžu pripraviť balíček s drobnými darčekmi, hračkami, hygienickými potrebami či školskými potrebami a odovzdať ho v rámci zbierky. Ako dodala, prispieť deťom na štúdium, alebo na praktickú pomoc je možné aj prostredníctvom finančnej zbierky.
Zbierka potrvá do 17. decembra. Darujme úsmev je adventný sociálny projekt, ktorý vznikol v roku 2014. Združenie exallievov ho realizovalo v spolupráci so saleziánskou rodinou. Cieľom je spojiť ľudí, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to najviac potrebujú.
„Projekt stojí na princípe adresnej pomoci – každý dar má svojho konkrétneho adresáta. Príbehy rodín dobre poznajú takzvaní tipéri, teda sociálni pracovníci, dobrovoľníci a ľudia z regiónov, ktorí ich situáciu osobne poznajú,“ uviedla Baňasová. Podotkla, že pomoc zahŕňa potreby ako potraviny, školské pomôcky, zimné oblečenie alebo základné vybavenie domácnosti.
Ako priblížila, darcovia sa môžu zapojiť viacerými spôsobmi. Na webovej stránke projektu si môžu vybrať konkrétnu potrebu z online katalógu. Všetky veci budú podľa Baňasovej doručené osobne alebo cez tipérov.
Zapojiť sa dá aj formou takzvaných shoeboxov – darčekov zabalených v krabičke pre deti z rodín v núdzi. Koordinátorka projektu objasnila, že ľudia môžu pripraviť balíček s drobnými darčekmi, hračkami, hygienickými potrebami či školskými potrebami a odovzdať ho v rámci zbierky. Ako dodala, prispieť deťom na štúdium, alebo na praktickú pomoc je možné aj prostredníctvom finančnej zbierky.
Zbierka potrvá do 17. decembra. Darujme úsmev je adventný sociálny projekt, ktorý vznikol v roku 2014. Združenie exallievov ho realizovalo v spolupráci so saleziánskou rodinou. Cieľom je spojiť ľudí, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to najviac potrebujú.