Verejnosť sa z Baníckeho jarmoku v Prievidzi opäť odvezie MHD zadarmo

Prievidza 4. septembra (TASR) - Banícky jarmok, ktorý sa bude konať od piatka (6. 9.) do nedele (8. 9.), opäť prinesie obmedzenia v doprave v Prievidzi. Mesto od štvrtka (5. 9.) do nedele presmeruje i vybrané linky mestskej hromadnej dopravy (MHD), zároveň doplní večerné a nočné spoje, ktorými verejnosť bude mať možnosť odviezť sa z jarmoku MHD zadarmo. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Samospráva presmeruje linky MHD, ktoré vedú cez sídlisko Píly, od štvrtka od 18.00 h do nedele do polnoci. Linka číslo 40 bude presmerovaná cez Gorazdovo nábrežie, kde budú môcť cestujúci využiť autobusovú zastávku za kinom Baník. Autobusové zastávky Svätoplukova, Magura, S. Chalupku, M. R. Štefánika a kino Baník budú dočasne zrušené. Na sídlisko Píly nebudú zachádzať ani linky číslo 3, 50, 51 a 90. Viesť budú po Bojnickej ceste, kde budú môcť cestujúci využiť na nástup zastávku Pošta 4. Dočasne zrušené budú zastávky J. Kráľa a Duklianska. Linka číslo 10 bude premávať iba po autobusovú zastávku Zimný štadión a späť.



"Mimoriadne spoje budú premávať od 18.00 h až do 1.00 h v polhodinových, respektíve 20-minútových intervaloch a umožnia obyvateľom pohodlný návrat domov vďaka trase vedenej od zimného štadióna cez Zapotôčky, Necpaly, Kopanice i Staré Mesto. Budú zdarma, cestujúci môžu nastupovať všetkými dvermi," doplnil referent dopravy mestského úradu Branislav Michalík.



Mesto Prievidza podľa neho nezabudlo ani na obyvateľov Bojníc, spoje MHD a prímestskej dopravy posilní o dva mimoriadne v čase o 23.15 h a o polnoci, ktoré pôjdu od športovej haly.