Verejnosť si bude môcť pozrieť repliku uhorskej kráľovskej koruny

Holíč 12. mája (TASR) - V rámci projektu Cesta k míru - Festival kultúry spoza hraníc sa v Holíči uskutoční 17. mája od 16.00 h podujatie Večer na zámku. Súčasťou budú kostýmové prehliadky, bábkové divadlo, koncert či prehliadka repliky uhorskej kráľovskej koruny, ktorá bude verejnosti prístupná 17. a 18. mája. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Perníkovú chalúpku v podaní bábkového divadla Kašpárek Bzenec si môže verejnosť pozrieť o 16.00 h, o 17.00 h vystúpi hudobné zoskupenie Another world a od 18.00 do 21.00 h budú k dispozícii každých 15 minút kostýmové prehliadky zámku. Vstup na podujatie je zdarma.



Cieľom projektu je posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. Cieľovou skupinou projektu sú miestni obyvatelia, turisti zo Slovenska, Českej republiky, ale aj zo zahraničia, ktorí napoleonské udalosti cielene vyhľadávajú.



Vedúcim partnerom Holíča v rámci projektu je mesto Slavkov u Brna. Cieľom je rozvoj témy s dôrazom na doposiaľ neprezentované skutočnosti o ceste k mieru, ktorý bol prerokovaný v Holíči a podpísaný v Bratislave. Aktivity sú rozložené do celého roka 2025. Bitka troch cisárov sa odohrala pred 220 rokmi.



Medzi investície v rámci projektu patria rekonštrukcie slavkovských fontán, zámockého múru a skleníka a holíčskeho zámockého rybníka, ktoré budú vytvárať prostredie na realizáciu významných projektových akcií a udalostí. Projekt sa uskutočňuje v rámci programu Interreg a je spolufinancovaný Európskou úniou príspevkom vo výške 4.702.345,31 eura.



V rámci projektu sa už v Holíči na zámku v priebehu apríla uskutočnil Festival Kultúry spoza hraníc spolu s otvorením turistickej sezóny. Súčasťou projektu bolo aj Drevárske sympózium. Koncom roka si verejnosť vďaka projektu v Holíči pripomenie aj samotnú bitku troch cisárov.