< sekcia Regióny
Verejnosť si mohla dať v Košiciach skontrolovať kožné znamienka
Melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádory kože, pričom odborníci dlhodobo upozorňujú na význam prevencie a včasného zachytenia ochorenia.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Verejnosť si mohla v stredu v Košiciach dať bezplatne skontrolovať kožné znamienka v rámci preventívnej akcie Melanoma Day. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice pripravila podujatie v priestoroch Verejnej lekárne. Vyšetrenia vykonávala odborníčka z kliniky dermatovenerológie UNLP Anna Šepitková.
Melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádory kože, pričom odborníci dlhodobo upozorňujú na význam prevencie a včasného zachytenia ochorenia. Vyšetrenie dermatoskopom je neinvazívne a bezbolestné. Lekári pri kontrole znamienok využívajú ručný alebo digitálny dermatoskop, ktorý umožňuje desať- až 20-násobné zväčšenie podozrivej lézie. Šepitková zároveň priblížila, že pri vyšetrení dermatoskopom lekári sledujú pigmentovú sieť a ďalšie štruktúry kože, ktoré voľným okom nie sú viditeľné. Ľudia by podľa nej mali spozornieť najmä pri zmenách asymetrie, farby, veľkosti či tvaru znamienka, ale aj pri krvácaní, svrbení alebo raste kožného útvaru.
Melanóm je najzávažnejším typom rakoviny kože. Ide o jeden z najzákernejších nádorov, ktorý dokáže metastázovať do viacerých životne dôležitých orgánov, ako sú napríklad pľúca, črevá či mozog. Podľa Šepitkovej prichádzajú na podobné akcie ľudia najmä preventívne. „Naopak, my sa v bežných dermatologických ambulanciách stretávame už aj s pacientmi v pokročilom štádiu,“ uviedla. Dodala, že pri podozrivých nálezoch pacientov následne odporúčajú na ďalšie odborné vyšetrenia vrátane plastickej chirurgie či onkológie.
Odborníčka upozornila, že medzi ľuďmi stále pretrváva viacero mýtov o opaľovaní a ochrane kože. „Často sa stretávame s názormi, že nepotrebujú fotoprotekciu, pretože sa nespália, alebo že si musia pred dovolenkou vytvoriť základ opaľovaním,“ priblížila. Zdôraznila, že dôležitá je pravidelná ochrana pokožky pred UV žiarením.
Melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádory kože, pričom odborníci dlhodobo upozorňujú na význam prevencie a včasného zachytenia ochorenia. Vyšetrenie dermatoskopom je neinvazívne a bezbolestné. Lekári pri kontrole znamienok využívajú ručný alebo digitálny dermatoskop, ktorý umožňuje desať- až 20-násobné zväčšenie podozrivej lézie. Šepitková zároveň priblížila, že pri vyšetrení dermatoskopom lekári sledujú pigmentovú sieť a ďalšie štruktúry kože, ktoré voľným okom nie sú viditeľné. Ľudia by podľa nej mali spozornieť najmä pri zmenách asymetrie, farby, veľkosti či tvaru znamienka, ale aj pri krvácaní, svrbení alebo raste kožného útvaru.
Melanóm je najzávažnejším typom rakoviny kože. Ide o jeden z najzákernejších nádorov, ktorý dokáže metastázovať do viacerých životne dôležitých orgánov, ako sú napríklad pľúca, črevá či mozog. Podľa Šepitkovej prichádzajú na podobné akcie ľudia najmä preventívne. „Naopak, my sa v bežných dermatologických ambulanciách stretávame už aj s pacientmi v pokročilom štádiu,“ uviedla. Dodala, že pri podozrivých nálezoch pacientov následne odporúčajú na ďalšie odborné vyšetrenia vrátane plastickej chirurgie či onkológie.
Odborníčka upozornila, že medzi ľuďmi stále pretrváva viacero mýtov o opaľovaní a ochrane kože. „Často sa stretávame s názormi, že nepotrebujú fotoprotekciu, pretože sa nespália, alebo že si musia pred dovolenkou vytvoriť základ opaľovaním,“ priblížila. Zdôraznila, že dôležitá je pravidelná ochrana pokožky pred UV žiarením.