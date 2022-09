Verejnosť si môže v Bratislave pozrieť pozlátenú sochu Arch. Michala

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zreštaurovanú pozlátenú sochu Archanjela Michala si môže verejnosť pozrieť od utorka na nádvorí Starej radnice v Bratislave. Túto príležitosť majú obyvatelia i návštevníci hlavného mesta do nedele (2. 10.), keď plastiku opäť osadia na vrchol Michalskej veže. Na sociálnej sieti o tom informuje Múzeum mesta Bratislavy (MMB).



Súsošie Archanjela Michala, bojujúceho s drakom, sňali z veže pre jej generálnu rekonštrukciu minulý rok. Odvtedy socha prešla odborným výskumom a reštaurovaním, posledná fáza prác bola ukončená minulý týždeň. Zlátenie sochy mali možnosť vidieť záujemcovia priamo na nádvorí Apponyiho paláca.



"Príďte sa pozrieť na pozlátenú plastiku Archanjela Michala na nádvorie Starej radnice. Máte výnimočnú príležitosť vidieť detaily sochy zblízka, kým bude Archanjel Michal opäť vyložený naspäť na Michalskú vežu," pozýva múzeum.



Do útrob sochy zároveň vložia novú časovú schránku s odkazom pre ďalšie generácie. Okrem niektorých pôvodných dokumentov do nej vložili na základe výsledkov verejného hlasovania sklenené kapsuly so semenami stromov, vzorku pôdy či med. Súčasťou časovej schránky sú aj dve básne od autorov Mily Haugovej a Ivana Štrpku, listina MMB a listina so zoznamom poslancov Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Bratislavy v rokoch 2018 až 2022. Tiež medená tabuľka s menami ľudí, ktorí sú zodpovední za rekonštrukciu Michalskej veže.



Michalská veža podstupuje v súčasnosti generálnu opravu, prihliada sa na jej pôvodnú barokovú podobu, ktorú získala prestavbou v roku 1758. S ukončením rekonštrukčných prác sa počíta do konca roka 2022. Michalská veža je najzachovanejšou časťou mestského opevnenia.