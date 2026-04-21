Verejnosť si pripomenie výročie Štefánikovho úmrtia spomienkou
Autor TASR
Košariská 21. apríla (TASR) - Regionálna spomienka pri príležitosti 107. výročia tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika sa uskutoční 3. mája v obci Košariská a v Brezovej pod Bradlom na mohyle. Organizátori zabezpečili bezplatnú autobusovú dopravu pre verejnosť. Radnica v Brezovej pod Bradlom o tom informovala na svojom webe.
Autobus pre návštevníkov bude premávať na trase Myjava - Polianka - Priepasné - Košariská - Brezová pod Bradlom - Bradlo s odchodom z Myjavy o 17.50 h. V prípade zvýšeného záujmu vykoná dopravca ešte jednu jazdu z Brezovej pod Bradlom na Bradlo. Po skončení programu bude zabezpečená aj doprava späť po rovnakej trase.
Program sa začne o 16.30 h spomienkovými službami božími v evanjelickom kostole v Košariskách. O 17.45 h bude nasledovať pietny akt pred rodným Štefánikovým domom, po ktorom sa o 18.15 h účastníci vydajú na fakľový sprievod na Bradlo.
Hlavná časť programu pri mohyle sa začne o 19.30 h. Súčasťou bude položenie vencov, štátne hymny Slovenskej a Českej republiky, ako aj prednes básne, príhovory, piesne, duchovné slovo a zapálenie vatier.
Milan Rastislav Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
