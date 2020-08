V Leopoldove si pripomenuli obete komunistického režimu

Leopoldov 22. augusta (TASR) – Pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove si v sobotu pripomenulo niekoľko desiatok ľudí pamiatku politických väzňov, ktorých tam počas komunistického režimu väznili.



Súčasťou podujatia bola aj slávnostná svätá omša a návšteva bývalého väzenského cintorína. „Na oboch miestach bola pamiatka politických väzňov uctená slovenskou štátnou hymnou a kladením vencov za účasti čestnej stráže,“ informoval o tom predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) Peter Sandtner. Na pietnej spomienke sa v Leopoldove zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



Spomienkové stretnutie sa v Leopoldove koná každý rok, vždy v auguste. „Pretože táto pamätná tabuľa bola odhalená práve v tomto mesiaci v roku 1999. Odhalil ju vtedajší minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. Dovtedy sa politickí väzni snažili o pamätné tabule na väzniciach, ale nebolo to umožnené, pretože to v tom čase neumožňovala legislatíva. Leopoldovská väznica bola vôbec prvá, na ktorej bola pamätná tabuľa umiestnená,“ uviedol pred časom Sandtner.



Pietna spomienka je zároveň aj symbolickým pripomenutím veľkej vzbury väzňov, ku ktorej došlo v Leopoldove práve v auguste v roku 1955, keď protestovali proti neľudským a neznesiteľným podmienkam. Väzni držali hladovku a odmietli nastúpiť do práce. „Vznikol veľký protest, ktorý bol napokon tvrdo potlačený,“ konštatujú bývalí politickí väzni, podľa ktorých však šlo aj napriek tomu o závan slobody, ktorý si treba pripomínať.



Podľa KPVS na Slovensku za údajné politické zločiny protiprávne odsúdili vyše 70.000 občanov. „Komunistický režim a jeho prisluhovači pripravili roľníkov o pôdu, živnostníkov o dielničky, podnikateľov o podniky, rehoľníkov vyhnali z kláštorov, veriacim sa pokúsili vziať vieru a pastierov, národu slobodu. Preliata krv nevinných, utrpenie našich starých rodičov, rodičov a príbuzných varuje pred zabudnutím,“ pripomínajú členovia KPVS.