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Verejnosť si v Piešťanoch pripomenie Milana Rastislava Štefánika
Návštevníkov čaká program, ktorý otvorí vystúpenie Mucha Quartet a prednes básne Augustína Načina Borina v podaní Jany Masarykovej
Autor TASR
Piešťany 19. júla (TASR) - Pietnou spomienkou i kultúrnym programom v Mestskom parku v Piešťanoch si v nedeľu verejnosť pripomenie osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Ako informovala radnica, podujatie sa začne o 17. hodine v Hudobnom pavilóne v Mestskom parku v Piešťanoch.
Návštevníkov čaká program, ktorý otvorí vystúpenie Mucha Quartet a prednes básne Augustína Načina Borina v podaní Jany Masarykovej. „Slávnostnú časť doplnia príhovory hostí vrátane primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča, zástupcov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Balneologického múzea Imricha Wintera i ďalších hostí,“ priblížili organizátori.
Súčasťou programu je aj slávnostný sprievod k buste M. R. Štefánika a akt kladenia vencov, ktorým si účastníci spoločne uctia pamiatku významného slovenského vedca, diplomata, vojenského letca a generála. „Zaujímavým sprievodným prvkom podujatia je nafukovací model Slnka s priemerom 5,5 metra, ktorý zapožičala Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Táto netradičná inštalácia symbolicky pripomenie Štefánikovu vedeckú prácu astronóma a jeho celoživotný záujem o vesmír,“ doplnila radnica.
Návštevníkov čaká program, ktorý otvorí vystúpenie Mucha Quartet a prednes básne Augustína Načina Borina v podaní Jany Masarykovej. „Slávnostnú časť doplnia príhovory hostí vrátane primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča, zástupcov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Balneologického múzea Imricha Wintera i ďalších hostí,“ priblížili organizátori.
Súčasťou programu je aj slávnostný sprievod k buste M. R. Štefánika a akt kladenia vencov, ktorým si účastníci spoločne uctia pamiatku významného slovenského vedca, diplomata, vojenského letca a generála. „Zaujímavým sprievodným prvkom podujatia je nafukovací model Slnka s priemerom 5,5 metra, ktorý zapožičala Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Táto netradičná inštalácia symbolicky pripomenie Štefánikovu vedeckú prácu astronóma a jeho celoživotný záujem o vesmír,“ doplnila radnica.