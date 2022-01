Ľudia z trnavského kraja rozhodnú o pomoci z participatívneho rozpočtu

Trnava 7. januára (TASR) – Hlasovať o projektoch z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) môžu obyvatelia kraja už len do 9. januára. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Podporiť je možné minimálne tri projekty z celkového počtu 61 zámerov zo všetkých siedmich okresov kraja. "Z participatívneho rozpočtu podporíme už tretíkrát celkovou sumou 250.000 eur realizáciu občianskych a komunitných projektov. Vybrať spomedzi 61 prihlásených zámerov nebude jednoduché. Hlasovať o nich môžu priamo obyvatelia kraja prostredníctvom online formulára. Minulý rok obyvatelia podporili podobný počet takmer 70.000 hlasmi. Verím, že teraz to bude ešte o niečo viac," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Online hlasovanie verejnosti má váhu 50 percent pri rozhodovaní. Druhú polovicu tvorí hlasovanie členov deliberatívnych fór v rámci verejného zvažovania projektov, ktoré sa už uskutočnilo. Maximálna podpora jedného projektu je 5000 eur.



Najviac projektov pochádza z okresu Trnava, a to 15. Nasleduje okres Dunajská Streda s 11 zámermi, okres Hlohovec s desiatimi a okres Piešťany s ôsmimi. V okresoch Galanta a Skalica vzniklo po šesť nápadov a v okrese Senica päť. Kompletný zoznam a opis projektov je zverejnený na webovej stránke tvorimekraj.sk spolu s hlasovacím formulárom a inštrukciami.