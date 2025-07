Verejnosť v Banskej Štiavnici môže podávať návrhy na mestské ocenenia

Banská Štiavnica 9. júla (TASR) - Súčasťou septembrových Salamandrových dní v Banskej Štiavnici bude aj tradičné odovzdávanie mestských ocenení. Samospráva už v tejto súvislosti vyzvala verejnosť na predloženie podnetov a odporučení na ich udelenie. Urobiť tak môže ešte do konca júla.



Ako mesto uviedlo na svojej internetovej stránke, občania a inštitúcie môžu podávať odporúčania na udelenie: Čestného občianstva mesta, Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta, Výročnej ceny mesta a Ceny primátora mesta Banská Štiavnica.



Svoje návrhy môžu záujemcovia podať poštou, elektronicky alebo osobne, a to do 31. júla. Podnet musí obsahovať názov ocenenia, identifikačné údaje oceňovaného aj podávateľa, zásluhu oceňovaného, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby.



„Podnetmi sa budú zaoberať primátorka mesta a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v zmysle nariadenia mesta podajú návrhy na udelenie čestného občianstva a cien mesta na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu,“ uviedla radnica.