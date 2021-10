Verejnosť v Bratislave sa zoznámi s vodiacimi a asistenčnými psami

Bratislava 3. októbra (TASR) - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave pripravila na nedeľu deň adoptívnych rodičov. Jej cieľom je vzdať hold ľuďom, ktorí aj v čase pandémie podporujú psov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a zároveň verejnosti ukázať, čo všetko si výchova takéhoto psa vyžaduje. TASR o tom informovala Eva Sládková z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.



Adoptívni rodičia sú ľudia zapojení do programu adopcie vo Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy, pričom finančne podporujú vybraného psa, z ktorého raz možno bude asistenčný alebo vodiaci pomocník zdravotne znevýhodneného človeka. "Adoptívni rodičia sú neoddeliteľnou súčasťou našej výcvikovej školy. Sú súčasťou našej rodiny. Vďaka nim sme schopní čiastočne vykryť náklady na starostlivosť o šteniatka a mladých psov, predovšetkým náklady na veterinárnu starostlivosť či krmivo, ktoré tvoria najväčšiu časť nevyhnutných nákladov," vysvetlila Ľubica Radimská z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.



Podujatie sa uskutoční v nedeľu od 10.00 do 15.00 h. Počas Dňa adoptívnych rodičov si účastníci vyskúšajú chôdzu s bielou palicou aj simulátorom vodiaceho psa, uvidia časť tréningu, budú súťažiť alebo sa hrať v tvorivých dielňach. "Všetci sú vítaní - naši adoptívni rodičia, tí, ktorí toto rozhodnutie len zvažujú, ale aj tí, ktorí by sa chceli o našich aktivitách dozvedieť viac. Pripravili sme rôzne súťaže, možnosť vyskúšať si na chvíľu život v tme s prekonávaním bežných prekážok, zahráme si hry, v ktorých sa budeme musieť spoľahnúť na zmysly okrem zraku, pochutnáme si na malom občerstvení," uzatvorila Radimská.