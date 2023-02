Verejnosť v Humennom rozhodne o víťaznom projekte v rámci participácie

Humenné 27. februára (TASR) - Verejnosť rozhodne o tom, ktorý z troch projektov bude podporený v rámci participatívneho rozpočtu mesta Humenné. Verejné hlasovanie bude spustené v stredu (1. 3.) a potrvá do 19. marca. Na víťazný projekt je na tento rok vyčlenená suma 5000 eur. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Participatívny rozpočet je nástroj na vytvorenie priestoru pre realizáciu projektov obyvateľov – jednotlivcov alebo skupín s trvalým pobytom v meste Humenné. Cieľom je skvalitnenie života obyvateľov a vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú ich potrebám v rôznych oblastiach," povedal Škuba.



V uplynulých dňoch sa uskutočnila verejná prezentácia projektov troch kandidátov, ktorí sa prihlásili za participantov.



Jedným z nich je Súkromná základná umelecká škola Múza s projektom Galéria na schodoch. Cieľom projektu je umožniť celoročné vystavovanie výtvarných prác a skrášliť nevyužité prostredie na južnej časti Námestia slobody.



Vstupný areál zeleného Hudobného parku pri Základnej škole Laborecká chce so svojím projektom esteticky upraviť Súkromná umelecká základná škola Via Arto. V areáli realizuje koncerty, workshopy a iné umelecké podujatia.



Marianna Trebišovská sa o podporu uchádza s projektom Psí park - výbeh na cvičisko pre psy. Jeho cieľom je vytvorenie priestoru pre psy v Parku Jednička na Sídlisku I.



Bližšie informácie o hlasovaní nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.humenne.sk. Termín realizácie víťazného projektu je do konca roka.