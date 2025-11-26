< sekcia Regióny
Verejnosť v Myjave sa môže zapojiť do spoločného vianočného pečenia
Akcia v Myjave má nadviazať na minuloročný úspech. Spoločne napečené a ozdobené vianočné pečivo môže niekoho opäť potešiť.
Autor TASR
Myjava 26. novembra (TASR) - Verejnosť sa môže v meste Myjava zapojiť do spoločného vianočného pečenia, ktoré sa uskutoční 2. decembra od 9.00 do 15.00 h v spoločenskom centre MYajVY na Ulici Milana Marečka. Stane sa tak pri príležitosti Giving Tuesday, sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva, ľudskosti a nádeje. Spoločne pripravené pečivo následne ako symbol spolupatričnosti poputuje k tým, ktorí to najviac potrebujú. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Akcia v Myjave má nadviazať na minuloročný úspech. Spoločne napečené a ozdobené vianočné pečivo môže niekoho opäť potešiť. „Nie každý má totiž možnosť prežiť sviatky v pokoji a hojnosti. Mnohí ľudia okolo nás čelia náročným životným situáciám, osamelosti či nedostatku,“ priblížila.
Do spoločného vianočného pečenia sa plánujú zapojiť napríklad Základná škola Myjava - Štúrova ulica, Mestské jasle Myjava, Domov sociálnych služieb Úsvit, Spojená škola, Centrum pre deti a rodiny, či Mládežnícky parlament mesta Myjava. „Potešia aj dary v podobe múky, cukru, masla, vajíčok, džemov, cukrárenských ozdôb na medovníčky,“ doplnila radnica s tým, že ich možno priniesť na Mestský úrad.
Giving Tuesday alebo sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. Spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.
Akcia v Myjave má nadviazať na minuloročný úspech. Spoločne napečené a ozdobené vianočné pečivo môže niekoho opäť potešiť. „Nie každý má totiž možnosť prežiť sviatky v pokoji a hojnosti. Mnohí ľudia okolo nás čelia náročným životným situáciám, osamelosti či nedostatku,“ priblížila.
Do spoločného vianočného pečenia sa plánujú zapojiť napríklad Základná škola Myjava - Štúrova ulica, Mestské jasle Myjava, Domov sociálnych služieb Úsvit, Spojená škola, Centrum pre deti a rodiny, či Mládežnícky parlament mesta Myjava. „Potešia aj dary v podobe múky, cukru, masla, vajíčok, džemov, cukrárenských ozdôb na medovníčky,“ doplnila radnica s tým, že ich možno priniesť na Mestský úrad.
Giving Tuesday alebo sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Každoročne sa koná v utorok po Black Friday ako reakcia na nákupný ošiaľ, ktorý je pre toto obdobie typický. Spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.