Verejnosť v Nitre si pripomenie Svetový deň vody v mestskom parku
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Mesto Nitra sa zapojí do osláv Svetového dňa vody. Ako informovalo, podujatie určené verejnosti sa bude konať v piatok (20. 3.) dopoludnia v mestskom parku na Sihoti.
Súčasťou aktivít budú ukážky vodárenskej techniky a zariadení, prezentácia práce vodárenských pracovníkov a rôzne zábavné aktivity a súťaže pre deti. „Zaujímavou súčasťou programu bude aj bezplatné orientačné vyšetrenie vody z domácich studní. Stačí priniesť približne 500 mililitrov vody v čistej polyetylénovej fľaši. Vzorky budú orientačne analyzované na celkovú tvrdosť vody a obsah dusičnanov,“ uviedla radnica. Deti sa počas podujatia môžu zapojiť aj do výtvarnej súťaže s názvom Môj vodný hrdina. „Jej cieľom je premýšľať o tom, ako môžeme vodu chrániť a šetriť v každodennom živote,“ priblížili organizátori.
Svetový deň vody si verejnosť každoročne pripomíname 22. marca. Myšlienka upozorniť na význam vody pre život človeka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. „Tento deň má každý rok svoju tematickú myšlienku. V roku 2026 nesie tému Water and gender, teda Voda a rodová rovnosť s heslom Kde voda tečie, rastie rovnosť. Podujatie je otvorené pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Veríme, že hravou a zaujímavou formou pomôže najmä deťom a mladým ľuďom pochopiť význam vody a potrebu ochrany životného prostredia,“ doplnil mestský úrad.
