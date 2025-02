Verejnosť v Piešťanoch môže vidieť výstavu plagátov z 19. storočia

Piešťany 7. februára (TASR) - Verejnosť môže vidieť v napoleonských kúpeľoch na piešťanskom Kúpeľnom ostrove plagáty z prelomu 19. a 20. storočia na výstave "Kúpele Piešťany na reklamných plagátoch v období 1890 - 1930". Výstava ponúka pohľad na históriu kúpeľníctva v meste. Zbierku sprístupnili Kúpele Piešťany v spolupráci s piešťanským Balneologickým múzeom počas víkendov od 10.00 do 18.00 h až do 22. apríla. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"Najväčší rozvoj zažívali piešťanské kúpele v období secesie a práve v tom čase došlo aj k rozmachu plagátu ako reklamného nosiča. A tak sa na početné dobové plagáty dostali symboly a rarity Piešťan - lámač barlí alebo infanteristický vozík ťahaný ľuďmi, čo bol jedinečný a lacný dopravný prostriedok kúpeľných hostí," priblížila.



Kurátor výstavy Martin Kostelník uviedol, že z medzivojnového obdobia sa zachovali aj plagáty pozývajúce na kultúrne podujatia. "Napríklad na Národopisný deň v Piešťanoch v roku 1926, na výstavu umelcov z 19. storočia alebo na koncert českého huslistu a skladateľa Jana Kubelíka v Grand hoteli Royal," skonštatoval.



Plagáty na výstave zobrazujú tiež symbol mesta - Barlolámača. V 90. rokoch 19. storočia vznikli prvé piešťanské plagáty s motívom chlapca púšťajúceho barly. Kúpeľník Ľudovít Winter však chcel figúru, ktorá by vyjadrovala uzdravenie. Ilustrátor, ktorého najal, predložil skicu postavy muža s plátennou zásterou okolo bedier, s jednou nohou vo vode a na kolene druhej lámajúceho už nepotrebnú barlu ako znak uzdravenia. "Návrh sa Ľudovítovi Winterovi zapáčil, hneď ho dal zaregistrovať na obchodnej komore a zrodil sa slávny Barlolámač, symbol Piešťan," doplnila Nevolná.