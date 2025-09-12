< sekcia Regióny
Verejnosť v Šali môže nominovať osobnosti, ktoré si zaslúžia ocenenie
Autor TASR
Šaľa 12. septembra (TASR) - Šalianska radnica hľadá osobnosti, ktoré si zaslúžia niektoré z mestských ocenení. Ľudí, ktorí prispeli k rozvoju či reprezentácii mesta môže navrhnúť aj verejnosť. Radnica pripomenula, že nominácie je potrebné poslať na mestský úrad do 30. septembra.
Mesto každoročne udeľuje významným osobnostiam Cenu mesta Šaľa a Čestné občianstvo mesta Šaľa. Verejnosť môže navrhnúť aj meno osoby, na počesť ktorej by sa mala zhotoviť a umiestniť pamätná tabuľa, busta, socha či pomník.
Mená ľudí, ktorí pochádzajú zo Šale a zaslúžia si niektoré z ocenení, je možné nominovať prostredníctvom formulárov. „Tie sú zverejnené aj v elektronickej podobe na mestskej webovej stránke,“ doplnila radnica.
