Verejnosť v Spišskej N. Vsi môže od 4. mája ísť aj na dopravné ihrisko

Spišská Nová Ves 27. apríla (TASR) - V súvislosti s prvou fázou uvoľňovania opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu môže verejnosť v Spišskej Novej Vsi od 4. mája navštíviť aj tamojšie detské dopravné ihrisko. Informoval o tom Peter Klein z referátu krízového riadenia mestského úradu.



„Vstup bude umožnený vždy len jednej rodine s maximálnym počtom päť osôb, ktorá žije v spoločnej domácnosti, s vlastnými bicyklami a prilbami. Čas vyhradený pre jednu rodinu bude maximálne 25 minút spolu s päťminútovou prestávkou určenou na odchod a príchod ďalších,“ vysvetlila riaditeľka Centra voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi Ľubica Šefčíková.



Dopravné ihrisko bude otvorené v pondelok až piatok doobeda v čase od 9.00 do 12.00 h a poobede v čase od 13.00 do 16.00 h. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár na www.cvcadam.sk alebo sa objednať na telefónnom čísle 0911 420 590 v čase od 10.00 do 15.00 h.



Klein dodáva, že v prvej fáze uvoľňovania opatrení Správa telovýchovných zariadení otvorila od pondelka aj mestský tenisový areál a Atletický štadión TJ Tatran. Radnica zároveň od soboty (25. 4.) sprístupnila mestské trhovisko za dodržania určitých bezpečnostných opatrení stanovených v núdzovom prevádzkovom poriadku. Turistické informačné centrum je pre verejnosť opäť otvorené od štvrtka (23. 4.), a to počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 h.



Na základe opatrenia prijatého ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR radnica upozorňuje na vyčlenenie prevádzkového času pre ľudí nad 65 rokov v čase od 9.00 do 11.00 h počas pracovných dní. Mimo týchto hodín návšteva spomínaných zariadení dôchodcami v záujme ich vlastného zdravia nie je možná.