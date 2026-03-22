Nedela 22. marec 2026
Verejnosť v Trnave bude mať možnosť dať sa zaočkovať proti HPV

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trnava 22. marca (TASR) - Verejnosť bude mať možnosť dať sa zaočkovať proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Očkovanie sa uskutoční 11. apríla v Trnave v priestoroch polikliniky na Starohájskej ulici od 9.00 do 12.00 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Vakcína je hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov. Možnosť očkovania však majú aj starší záujemcovia, napríklad stredoškoláci, pričom môžu využiť benefity zdravotných poisťovní. Registrácia je možná prostredníctvom online formulára. Registrovaní záujemcovia dostanú po prihlásení potvrdzujúci e-mail s prideleným presným časom očkovania.

Organizátorom je TTSK. Pri organizovaní osvetových aktivít kraj spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s organizáciami Nie rakovine a Liga proti rakovine.

HPV je vírus, ktorý môže spôsobovať viaceré onkologické ochorenia vrátane rakoviny krčka maternice, ale aj ďalších typov rakoviny u žien aj mužov. Očkovanie je podľa odborníkov účinným a bezpečným spôsobom, ako týmto ochoreniam predchádzať. Určené je pre dievčatá aj chlapcov a prispieva k ochrane celej populácie.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?