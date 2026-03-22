Verejnosť v Trnave bude mať možnosť dať sa zaočkovať proti HPV
Autor TASR
Trnava 22. marca (TASR) - Verejnosť bude mať možnosť dať sa zaočkovať proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Očkovanie sa uskutoční 11. apríla v Trnave v priestoroch polikliniky na Starohájskej ulici od 9.00 do 12.00 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Vakcína je hradená z verejného zdravotného poistenia pre deti vo veku 12 až 14 rokov. Možnosť očkovania však majú aj starší záujemcovia, napríklad stredoškoláci, pričom môžu využiť benefity zdravotných poisťovní. Registrácia je možná prostredníctvom online formulára. Registrovaní záujemcovia dostanú po prihlásení potvrdzujúci e-mail s prideleným presným časom očkovania.
Organizátorom je TTSK. Pri organizovaní osvetových aktivít kraj spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s organizáciami Nie rakovine a Liga proti rakovine.
HPV je vírus, ktorý môže spôsobovať viaceré onkologické ochorenia vrátane rakoviny krčka maternice, ale aj ďalších typov rakoviny u žien aj mužov. Očkovanie je podľa odborníkov účinným a bezpečným spôsobom, ako týmto ochoreniam predchádzať. Určené je pre dievčatá aj chlapcov a prispieva k ochrane celej populácie.
