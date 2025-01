Verejnosť v Trnave môže v múzeu navštíviť dobovú obývačku

Trnava 5. januára (TASR) - Verejnosť môže navštíviť v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave dobovú obývaciu izbu z čias Nežnej revolúcie. Tá je súčasťou výstavy s názvom Cesta za slobodou k 35. výročiu Nežnej revolúcie. Dokumentuje dianie v Československu na jeseň 1989 so zameraním na Trnavu. Verejnosti je prístupná do 5. februára. ZsM o tom informuje na svojom webe.



"Dokumentárna časť výstavy vychádza z Pražskej jari 1968 a okrem udalostí spätých s dňami Nežnej revolúcie zachádza i do nasledujúcich rokov k demokratickým voľbám a napokon k rozdeleniu republiky," priblížilo.



Okrem dobových fotografií a predmetov je súčasťou výstavy dobovo zariadená obývacia izba, v ktorej si návštevníci môžu posedieť a sledovať spravodajstvo alebo prečítať si dobovú tlač z prelomu režimov.



Vernisáž sa uskutočnila 17. novembra v priestoroch ZsM v Trnave na Múzejnom námestí.