< sekcia Regióny
Verejnosť v Trnave si môže zakorčuľovať s hráčmi z klubu Gladiators
Ako uviedli, najprv bude na hlavnej ploche od 14.30 do 15.00 h zápas detí do desať rokov z oboch trnavských hokejových klubov proti mužom.
Autor TASR
Trnava 28. decembra (TASR) - Verejnosť si môže 3. januára v čase od 14.30 do 16.30 h na oboch ľadových plochách zimného štadióna v Trnave zakorčuľovať s hráčmi z hokejového klubu (HK) Gladiators Trnava. Návštevníkov čaká aj sprievodný program, môžu sa tiež osobne stretnúť a odfotiť s hráčmi. TASR o tom informovali z hokejového klubu.
Ako uviedli, najprv bude na hlavnej ploche od 14.30 do 15.00 h zápas detí do desať rokov z oboch trnavských hokejových klubov proti mužom. Po tomto zápase si hráči prídu zakorčuľovať s návštevníkmi verejného korčuľovania. V priestoroch vchodu D bude pripravené fotenie s hráčmi. Organizátormi sú mesto Trnava a HK Gladiators Trnava.
Ako uviedli, najprv bude na hlavnej ploche od 14.30 do 15.00 h zápas detí do desať rokov z oboch trnavských hokejových klubov proti mužom. Po tomto zápase si hráči prídu zakorčuľovať s návštevníkmi verejného korčuľovania. V priestoroch vchodu D bude pripravené fotenie s hráčmi. Organizátormi sú mesto Trnava a HK Gladiators Trnava.