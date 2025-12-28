Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Verejnosť v Trnave si môže zakorčuľovať s hráčmi z klubu Gladiators

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Trnava 28. decembra (TASR) - Verejnosť si môže 3. januára v čase od 14.30 do 16.30 h na oboch ľadových plochách zimného štadióna v Trnave zakorčuľovať s hráčmi z hokejového klubu (HK) Gladiators Trnava. Návštevníkov čaká aj sprievodný program, môžu sa tiež osobne stretnúť a odfotiť s hráčmi. TASR o tom informovali z hokejového klubu.

Ako uviedli, najprv bude na hlavnej ploche od 14.30 do 15.00 h zápas detí do desať rokov z oboch trnavských hokejových klubov proti mužom. Po tomto zápase si hráči prídu zakorčuľovať s návštevníkmi verejného korčuľovania. V priestoroch vchodu D bude pripravené fotenie s hráčmi. Organizátormi sú mesto Trnava a HK Gladiators Trnava.
