Verejnú dopravu v Bratislavskom kraji ovplyvnia dopravné uzávery

Bratislava 21. apríla (TASR) - Verejnú dopravu na území Bratislavského kraja ovplyvnia v najbližších dňoch viaceré dopravné uzávery. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



V sobotu (22. 4.) v čase medzi 8.30 a 14.30 h nebude pre športové podujatie zachádzať linka 56 k obchodnému centru. Spoje budú premávať iba po Tbiliskú, obsluhovať tak nebudú zastávky OC Rača, Púchovská a Karpatské námestie.



V Limbachu budú až do odvolania pre neohlásenú rozkopávku na komunikácii regionálne autobusové linky 521 a 531 skrátené po zastávku Limbach, Kruhový objazd.



Pre rekonštrukciu cesty medzi Kráľovou pri Senci a Hrubou Boršou budú od pondelka (24. 4.) do soboty (27. 5.) presmerované autobusové regionálne linky 609, 658 a 659 cez Kostolnú pri Dunaji. Zavedené budú výlukové cestovné poriadky s posunmi odchodov od Hrubej Borše po Veľké Úľany a Jelku.



BID zároveň pripomína, že už prebiehajúce rekonštrukcie ciest na trase Doľany – Budmerice – Báhoň a zároveň Doľany – Dolné Orešany ovplyvňujú regionálne autobusové linky 506, 545, 550 a 551. Tie jazdia výlukovými trasami, pričom cestovné poriadky linky 506 budú od pondelka z organizačných dôvodov zmenené. Ukončenie prác sa odhaduje do 30. júna.



Bližšie informácie sú zverejnené na webe idsbk.sk.