Verejnú súťaž na nový most v Opatovciach nad Nitrou vyhodnotia neskôr
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 25. marca (TASR) - Verejnú súťaž na dodávateľa výstavby nového mostného telesa na ceste tretej triedy v Opatovciach nad Nitrou vyhodnotia neskôr. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) posunul termín v súvislosti s otázkami potenciálnych uchádzačov. Uviedol to tento týždeň predseda TSK Jaroslav Baška.
Lehotu na prekladanie ponúk TSK posunul zo 16. marca na 9. apríla, keď predpokladá aj otváranie obálok.
Ešte 6. marca dopoludnia sa do rieky Nitra zrútila časť mostnej konštrukcie, ktorá podopierala zábradlie. Správa ciest TSK ešte pred zimou urobila opatrenia v rámci stabilizácie rímsy, ktorá však aj vplyvom počasia nevydržala. Premávku na moste upravili dočasným dopravným značením.
„Krajská samospráva pripravila projekt rekonštrukcie mosta v Opatovciach nad Nitrou práve z dôvodu jeho veľmi zlého stavebnotechnického stavu a nevyhovujúceho šírkového usporiadania. Keďže je most na pokraji svojej životnosti, disponuje početnými poruchami na nosnej konštrukcii,“ priblížila pred časom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Projekt, ktorý bude kraj podľa nej realizovať, rieši výstavbu úplne nového mostného objektu ponad rieku Nitra v mieste existujúceho mosta z roku 1960. Na investíciu má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,47 milióna eur.
