Košice 18. októbra (TASR) - Verejný cintorín v Košiciach je pripravený na Dušičky. V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých budú tradične predĺžené otváracie hodiny pietneho miesta a pribudnú aj možnosti parkovania.



"Chystali sme sa na tieto sviatky, ktoré nás čakajú, veľmi poctivo. Začali sme upratovaním, kosením, orezmi a zabezpečovaním vývozu odpadu. Veľmi pekne to tu bude vyzerať aj po zotmení," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) Marta Popríková s tým, že osvetlené budú stromy, vstupný portál aj schodisko.



Areál Verejného cintorína, ako aj areál Krematória bude od 1. do 3. novembra otvorený od 7.00 do 22.00 h. Od 28. októbra budú predĺžené aj úradné hodiny.



Motorizovaní návštevníci Verejného cintorína budú môcť využiť závorové parkovisko, ako aj 34 miest na Cintorínskej ulici. "Od 25. októbra tam zároveň z dôvodu osadenia predajných stánkov dôjde k uzavretiu časti ulice. Parkovanie bude povolené aj v oboch vonkajších pruhoch na Rastislavovej ulici - od Cintorínskej ulice po Alejovú," spresňuje mesto na svojej webovej stránke. Pripomína, že k zmene organizácie dopravy dôjde aj pri hornom vstupe na cintorín. Od pondelka (21. 10.) do 11. novembra bude Užhorodská ulica zjednosmernená a parkovať bude možné po oboch stranách ulice.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že Verejný cintorín prešiel v uplynulom období rozsiahlou premenou. Okrem revitalizácie vstupného priestoru zreštaurovali tiež centrálny kríž a najnovšie aj vstupný portál z roku 1938. Práce za 120.000 eur s DPH spustili začiatkom júna. Niektoré defekty a praskliny na portáli reštaurátori po ich oprave nechali viditeľné a priznané, aby zachovali autentickosť a pripomínali jeho pôvod. "Vstupný portál cintorína sme vďaka reštaurátorom vrátili do podoby spred takmer sto rokov, čím tento priestor získal späť svoju autenticitu a krásu," uviedol.



Návštevníci cintorína nájdu na námestí pred centrálnym krížom aj výstavu Príbeh Verejného cintorína, ktorá mapuje dejiny cintorína spolu s premenami počas uplynulých rokov, ako aj vízie do budúcnosti.