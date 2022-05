Verejný defibrilátor je už aj v najmenšej popradskej časti Kvetnica

Poprad 31. mája (TASR) - Samospráva v Poprade zakúpila do mestskej časti Kvetnica nový automatický externý defibrilátor (AED), počas tohto týždňa ho nainštalovali na bytový dom vedľa Seniorparku. Najväčšie mesto pod Tatrami tak disponuje už 17 defibrilátormi, nachádzajú sa v centre, na športoviskách a v každej mestskej časti. Primátor Popradu Anton Danko uviedol, že takýto počet verejne prístupných defibrilátorov v inom porovnateľne veľkom meste na Slovensku nie je.



"Sme prvé mesto na Slovensku, ktoré sa tejto problematike venuje komplexne a dlhodobo. Začali sme už pred 13 rokmi, keď sme umiestnili do niektorých zariadení tieto život zachraňujúce prístroje, a to na zimný štadión, do Arény Poprad a na mestský úrad. Postupne pribúdali ďalšie a v týchto dňoch sme vybavili defibrilátorom aj našu najmenšiu mestskú časť Kvetnica," uviedol Danko.



Prístroje sú priamo napojené na mestskú políciu, ktorá automaticky dostane informáciu, keď sa AED otvorí. Následne môže hneď vyslať hliadku. AED dokážu ovládať aj laici, stačí ho otvoriť, stlačiť gombík a prístroj človeka priamo navedie, ako má postupovať. Životnosť batérie je približne päť rokov a defibrilátor je schopný vydať 5000 výbojov. Po každom použití je potrebné len vymeniť elektródy.



Okres Poprad má verejný defibrilátor už v každej dedine. Dojazd sanitky do vzdialenejších obcí môže trvať aj desiatky minút. Občianske združenie (OZ) Záchrana preto buduje sieť verejne dostupných AED. "V okrese Poprad je ich 45, čo je najviac na Slovensku v okrese. Záchranka nemôže byť v každej obci, verejný defibrilátor áno," vysvetlil predseda OZ Záchrana František Majerský.