Verejný ochranca práv odovzdal ocenenia za ochranu ľudských práv
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský v stredu (10. 12.) slávnostne ocenil jednotlivcov a organizácie, ktoré svojou prácou významne prispievajú k ochrane ľudských práv a slobôd na Slovensku. Urobil tak v rámci podujatia Ombudsmanské ďakujem, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Ochrana ľudských práv nie je len legislatívnou povinnosťou - je to zodpovednosť každého z nás. Laureáti a laureátky ocenenia nám ukazujú, že aj jednotlivci a organizácie môžu každý deň prispieť k spravodlivejšej a ľudskoprávnejšej spoločnosti,“ uviedol Dobrovodský.
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila exprezidentka SR Zuzana Čaputová, zahraniční partneri Kancelárie verejného ochrancu práv a zástupcovia ľudskoprávnych inštitúcií z Azerbajdžanu, Gruzínska, zo Srbska a z Českej republiky, ako aj takmer 20 diplomatických misií pôsobiacich na Slovensku.
Ocenenia získali napríklad nezisková organizácia Depaul Slovensko, občianske združenie Dobrý Pastier, infektológ Peter Sabaka, združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, občianske združenie Equita, prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová, občianski aktivisti Marek Schön a Milan Kuruc, filantropka, zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život a predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. VOP ocenil aj päticu hrdinov Slovenského národného povstania - Anzelmu Vlnieškovú, Otta Šimka, Daniela Lehotského, Jána Štillu a Františka Švidraňa.
„Ombudsmanské ďakujem je pripomienkou, že ochrana ľudských práv je neustála úloha. Každý z ocenených svojou prácou ukazuje, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa denne zasadzujú o dôstojnosť, bezpečie a spravodlivosť pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Vaša odvaha, empatia a zodpovednosť sú pre nás všetkých inšpiráciou, aby sme sa nevzdávali a chránili práva každého jednotlivca,“ skonštatoval verejný ochranca práv.
