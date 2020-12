Verejný šatník v Prievidzi vydržal iba niekoľko dní, zničil ho oheň

Prievidza 1. decembra (TASR) - Verejný šatník na prievidzskom sídlisku Zapotôčky vydržal fungovať tri dni od jeho umiestnenia. Skriňu mal ešte v pondelok (30. 11.) niekto úmyselne podpáliť. Dobrovoľníci s projektom pokračujú, nový šatník umiestnili pred Galériu Jabloň.



Požiar skrine likvidovali privolaní mestskí policajti a neskôr i hasiči. "Cieľ máme stále rovnaký, a to pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Keby nás má takéto niečo odradiť, bola by to veľká škoda," povedal v utorok mestský poslanec a jeden z autorov projektu Branislav Gigac. Už v utorok podľa neho osadili nový verejný šatník na ulici M. Falešníka pred Galériou Jabloň, kde by mal opäť slúžiť svojmu účelu.



S myšlienkou pomoci pre ľudí v zimnom období prišla Prievidžanka Simona Štoderová, ktorá na spoluprácu oslovila Gigaca. Dobrovoľníci sa inšpirovali podobnými aktivitami, ktoré už dlhšie fungujú v iných mestách či obciach. Do verejného šatníka môžu ľudia priniesť teplé oblečenie, ako sú bundy, kabáty, šály, čiapky či rukavice, ktoré si môže následne ktokoľvek zobrať.