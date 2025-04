Veriaci sa opäť môžu zúčastniť na cyklistickej púti z Nitry do Trnavy

Nitra 9. apríla (TASR) - Veriaci sa môžu aj tento rok zapojiť do cyklistickej púte z Nitry do Trnavy. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, v poradí štvrtý ročník Cyklopúte Nitra - Trnava sa bude konať 1. mája.



Podujatia otvorí o 9.00 h svätá omša v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. „V rámci Jubilejného roka sa na sv. omši a pri štarte stretnú aj ďalší pútnici, ktorí budú putovať do svojich farností. Niektorí pôjdu na bicykloch, iní peši a ďalší na motocykloch. Nitriansky biskup aj tento rok absolvuje na bicykli celú trasu,“ uviedlo TIC.



Účastníci cyklopúte môžu absolvovať kompletnú 72 kilometrov dlhú trasu alebo len jej časť. Organizátori zároveň pripomenuli, že je potrebné prihlásiť sa na podujatie čo najskôr. „Posledný termín na podanie prihlášky je 20. apríl. V prípade veľkého záujmu nebude možné vyhovieť všetkým záujemcom,“ zdôraznili.