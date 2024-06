Veriaci sa stretnú na Škapuliarskej púti

Topoľčianky 30. júna (TASR) - V Topoľčiankach sa 10. až 14. júla zídu veriaci z celého Slovenska na tradičnej Škapuliarskej púti. Jej história siaha až do 17. storočia a patrí k najstarším v strednej Európe. Tento rok sa na nej pútnici stretnú po 338. raz.



Ako informovala farnosť Topoľčianky, púti predchádza trojdňové tríduum, v rámci ktorého sa budú konať viaceré bohoslužby pre slovenských i maďarských veriacich. Hlavná časť sa začne v sobotu 13. júla popoludní. Popri svätých omšiach a ďalších pobožnostiach sa budú prijímať veriaci do Škapuliara, keď symbolicky vstupujú do rodiny Bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel.



Púť v Topoľčiankach sa viaže k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.