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Veriaci sa v Topoľčiankach stretnú na jednej z najstarších pútí
Samotnej púti predchádza trojdňové tríduum, v rámci ktorého sa budú konať viaceré bohoslužby pre slovenských i maďarských veriacich.
Autor TASR
Topoľčianky 14. júna (TASR) - Veriaci sa aj tento rok zídu v Topoľčiankach na tradičnej Škapuliarskej púti. Jej história siaha až do 17. storočia a patrí k najstarším v strednej Európe. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, tento rok sa veriaci z celého Slovenska zídu už na 340. púti, ktorá sa bude konať 15. až 19. júla. Samotnej púti predchádza trojdňové tríduum, v rámci ktorého sa budú konať viaceré bohoslužby pre slovenských i maďarských veriacich.
V sobotu 18. júla o 18.00 h bude v kostole celebrovať slávnostnú svätú omšu v maďarskom jazyku diecézny biskup v Győri András Veres. „V rovnaký deň bude na Kalvárii o 20.00 h celebrovať slávnostnú svätú omšu nitriansky biskup Viliam Judák. V nedeľu 19. júla o 10.30 h bude na Kalvárii celebrovať slávnostnú svätú omšu emeritný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek,“ uviedlo biskupstvo.
Púť v Topoľčiankach sa viaže k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.
V sobotu 18. júla o 18.00 h bude v kostole celebrovať slávnostnú svätú omšu v maďarskom jazyku diecézny biskup v Győri András Veres. „V rovnaký deň bude na Kalvárii o 20.00 h celebrovať slávnostnú svätú omšu nitriansky biskup Viliam Judák. V nedeľu 19. júla o 10.30 h bude na Kalvárii celebrovať slávnostnú svätú omšu emeritný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek,“ uviedlo biskupstvo.
Púť v Topoľčiankach sa viaže k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.