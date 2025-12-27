< sekcia Regióny
Veriaci si pripomenuli 60. výročie úmrtia blahoslaveného Jána Havlíka
Ján Havlík zomrel 27. decembra 1965 na následky psychickej a fyzickej tyranie vo väzení.
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Na slávnostnej spomienke v kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Prievoze si veriaci v sobotu podvečer pripomenuli 60. výročie úmrtia blahoslaveného mučeníka Jána Havlíka. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák.
„Výročie jeho smrti je pozvaním k vďačnosti, modlitbe a k obnove vernosti evanjeliu v každodennom živote,“ upozornila Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá spolu s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul a miestnymi cirkevnými spoločenstvami veriacich na spomienkové slávenie pozývala.
KBS pripomenula, že v sobotu predpoludním sa svätá omša konala aj v Kostole sv. Žofie v Dubovciach v okrese Skalica, rodisku blahoslaveného Jána Havlíka, hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Ján Havlík zomrel 27. decembra 1965 na následky psychickej a fyzickej tyranie vo väzení. Odpykal si 11 rokov väzenia za vlastizradu a misijnú službu medzi spoluväzňami. Dnes už zosnulý pápež František 14. decembra 2023 rozhodol, že uzná mučeníctvo Jána Havlíka. Slávnosť blahorečenia sa konala 31. augusta 2024 v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
