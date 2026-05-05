Veriaci si tradičnou Púťou k Dubu pripomenú zjavenie vo Fatime
Autor TASR
Nitra 5. mája (TASR) - Veriaci v Nitre sa v sobotu 16. mája popoludní stretnú na tradičnej Púti k Dubu. Ako uviedlo nitrianske biskupstvo, pripomenú si ňou mariánske zjavenie vo Fatime.
Púť sa začne o 14.30 h pešou procesiou od kostolov v nitrianskej mestskej časti Janíkovce a z obce Golianovo. „Pútnici sa zídu pri kaplnke postavenej pri dvestoročnom dube v chotári Janíkoviec,“ pripomenulo biskupstvo.
Podujatie vyvrcholí o 16.00 h slávnostnou svätou omšou pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pri Dube. „Celebrovať ju bude vicekancelár biskupského úradu a správca farnosti Nitra - Horné mesto Anton Ďatelinka,“ doplnili organizátori.
