Veriaci v Krivom slávia sviatky Paschy v drevenom chráme z 19.storočia

Krivé 31. marca (TASR) - Gréckokatolícki veriaci z obce Krivé v okrese Bardejov slávia sviatky Kristovho Vzkriesenia - Paschy v drevenom chráme sv. apoštola Lukáša z roku 1826. Navštevujú ho počas celého roka. V nedeľu ráno sa tu po bohoslužbe - Utierni Vzkriesenia konalo tradičné požehnanie jedál a neskôr sv. liturgia.



Sviatok Kristovho Vzkriesenia je podľa kaplána farnosti v Kružlove Martina Tokára najväčším sviatkom pre kresťanov. "Cirkev už od počiatku hlása, že Kristus slávne vstal z mŕtvych. Môžeme povedať, že už nám nemá čo viac povedať, čo odkázať. V tom je obsiahnuté celé posolstvo kresťanského života. Posolstvo Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nás svojou smrťou a Zmŕtvychvstaním zbavil pút hriechu, vyslobodil a otvoril nám bránu do večného kráľovstva. Pascha v preklade znamená prechod. Prechádzame z duchovnej smrti k večnému životu, večnej radosti, a to je hlavné posolstvo Paschy," uviedol Tokár.



Ako povedal, týmto sviatočným dňom nekončia problémy v životoch ľudí. "Nekončí zlo vo svete, nekončí náš osobný hriech, ale toto všetko skrze Kristovo Vzkriesenie stráca moc v našom osobnom živote. Pretože uvedomujeme si tú skutočnosť, že Kristus to všetko premohol a raz bude nasledovať to finálne Kristovo Vzkriesenie, kedy pominie každá bolesť, smútok a každý jeden hriech," priblížil Tokár.



Bohoslužby slúži i v murovaných chrámoch, v drevenom majú podľa neho inú atmosféru. "Ak by som povedal, že prečo je pre mňa tak dôležitý, alebo je to výnimočné miesto, tak z toho dôvodu, že nás istým spôsobom, alebo aj mňa osobne, vracia do minulosti. Človek si plnšie uvedomí, ako slávili sviatok Kristovho Vzkriesenia naši predkovia," dodal Tokár.



"V košíku na požehnanie som si priniesla paschu - koláč, chlieb, hrudku, vajíčka, šunku, syr, klobásy a maľované vajíčka. Už 52 rokov tu žijem a každý rok to veľmi prežívam, taká som rada, že niekedy mi až slzy vyjdú," priblížila Anna Kostelníková.



"Pripravila som si klobásky, baránka, cviklu, maslo, syrek a všetko to, čo je potrebné dať do košíka," dodala Darina Telepovská.