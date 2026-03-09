< sekcia Regióny
Veriaci v Nitre sa stretnú na Extrémnej krížovej ceste
Autor TASR
Nitra 9. marca (TASR) - Veriaci v Nitre sa v piatok 27. marca vydajú na takzvanú Extrémnu krížovú cestu. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, putovanie sa začne svätou omšou o 18.00 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.
Trasa cesty potom povedie cez Zobor a Podhorany ku Kostolu sv. Michala v Dražovciach, ďalej ku Kláštoru ružových sestier na Šindolke a bude ukončená opäť na Kalvárii v Nitre. „Okruh má 30 kilometrov a putuje sa individuálne, v tichu a za každého počasia. Extrémna Krížová cesta nie je o výkone. Je to priestor, kde sa Pán dotýka našich sŕdc v tichu, námahe a dôvere. Na podujatie je potrebná registrácia, aby sme mohli pre každého účastníka pripraviť podrobný itinerár, texty rozjímaní a ďalšie potrebné materiály,“ uviedlo biskupstvo.
Podujatie Extrémna Krížová Cesta vznikla v roku 2009 v Poľsku. Autorom myšlienky je kňaz Jacek Wiosna Stryczek. „Na Slovensku sa uskutočnila prvýkrát v roku 2018 a v roku 2025 sa konala v 30 mestách. Na 32 trasách sa na nej zúčastnilo 7840 účastníkov,“ informovalo Spoločenstvo Extrémnej krížovej cesty - Slovensko.
