Šaľa 4. apríla (TASR) - Veriaci v Šali sa na Veľký piatok môžu vydať na krížovú cestu ulicami mesta. Ako informovala miestna farnosť, pobožnosť sa začne 7. apríla od 19. hodiny.



Podľa slov dekana Petra Nagya bude pobožnosť tematicky venovaná rodinám. "Táto tradícia tu bola už v minulosti. Obrátili sa na nás farníci, či by sme ju neobnovili. Rozhodli sme sa, že to skúsime. Do služby sa aktívne zapoja desiatky ľudí. Budú medzi nimi tí, ktorí zabezpečujú sprievod i organizáciu. Pridať sa plánujú aj šalianski skauti a pomoc prisľúbila aj mestská polícia," povedal Nagy.



Ako doplnil, verejná pobožnosť je spojená so sprievodom, nesením kríža a modlitbou pri 14 zastaveniach. "Krížová cestá potrvá približne jeden a pol hodiny. Trasu, ktorú chystáme, zvládnu všetky vekové skupiny. Pozývame preto všetkých, deti, mládež i dospelých," dodal Nagy.