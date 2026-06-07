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Veriaci v Trnave oslávili slávnosť Božieho tela procesiou mestom
Program sa začal slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko.
Autor TASR
Trnava 7. júna (TASR) - Veriaci v Trnave aj tento rok oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi procesiou ulicami mesta. Oslava sa uskutočnila v nedeľu a nadviazala na liturgické slávenie prikázaného sviatku, ktorý v cirkevnom kalendári pripadol na štvrtok (4. 6.). Informovala o tom Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Program sa začal slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko. V homílii prirovnal život kresťana k putovaniu izraelského národa púšťou do zasľúbenej zeme, ktorá je pre veriacich obrazom neba a večného života.
„Nie je jednoduché zmeniť štýl života otroka na štýl života slobodného. Zasľúbená zem je otvorená iba pre slobodných duchom. Aby sme sa naučili žiť ako slobodní, je nevyhnutné prejsť cez púšť,“ zdôraznil. Veriacim zároveň vysvetlil, že zmyslom putovania Izraelitov bolo naučiť sa pokore a spoznať vlastné srdce.
Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia ulicami Trnavy. Z Univerzitného námestia veriaci prešli v zástupe po ulici Hornopotočná cez Horné Bašty na Štefánikovu ulicu k jezuitskému Kostolu Najsvätejšej Trojice, kde sa uskutočnilo druhé zastavenie.
Odtiaľ procesia pokračovala po Divadelnej ulici k františkánskemu Kostolu sv. Jakuba, kde nasledovalo tretie zastavenie. Ďalšia časť trasy viedla po Radlinského ulici cez Trojičné námestie na Hviezdoslavovu ulicu k uršulínskemu Kostolu sv. Anny, pri ktorom bolo štvrté zastavenie, priblížila Kubicová.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vyvrcholila návratom procesie do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sa slávenie zakončilo spevom hymnu Te Deum a eucharistickým požehnaním.
Program sa začal slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko. V homílii prirovnal život kresťana k putovaniu izraelského národa púšťou do zasľúbenej zeme, ktorá je pre veriacich obrazom neba a večného života.
„Nie je jednoduché zmeniť štýl života otroka na štýl života slobodného. Zasľúbená zem je otvorená iba pre slobodných duchom. Aby sme sa naučili žiť ako slobodní, je nevyhnutné prejsť cez púšť,“ zdôraznil. Veriacim zároveň vysvetlil, že zmyslom putovania Izraelitov bolo naučiť sa pokore a spoznať vlastné srdce.
Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia ulicami Trnavy. Z Univerzitného námestia veriaci prešli v zástupe po ulici Hornopotočná cez Horné Bašty na Štefánikovu ulicu k jezuitskému Kostolu Najsvätejšej Trojice, kde sa uskutočnilo druhé zastavenie.
Odtiaľ procesia pokračovala po Divadelnej ulici k františkánskemu Kostolu sv. Jakuba, kde nasledovalo tretie zastavenie. Ďalšia časť trasy viedla po Radlinského ulici cez Trojičné námestie na Hviezdoslavovu ulicu k uršulínskemu Kostolu sv. Anny, pri ktorom bolo štvrté zastavenie, priblížila Kubicová.
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vyvrcholila návratom procesie do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sa slávenie zakončilo spevom hymnu Te Deum a eucharistickým požehnaním.