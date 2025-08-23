< sekcia Regióny
Veriaci z troch susedných diecéz sa v sobotu stretávajú na Trojmedzí
Trojmedzie je symbolickým miestom, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Autor TASR
Čierne 23. augusta (TASR) - Slávnostnou svätou omšou sa v sobotu predpoludním začína 15. ročník Stretnutia troch národov na Trojmedzí. Na hraničnom bode troch krajín sa stretávajú veriaci zo susedných diecéz v Slovenskej republike, Poľsku a Českej republike. Informovala o tom Tlačová kancelária (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Svätú omšu v slovenskom jazyku celebruje žilinský biskup Tomáš Galis. „Homíliu prednesie ostravsko-opavský biskup Martin David a prítomných pozdraví bielsko-živiecky biskup Roman Pindel. Po svätej omši je naplánovaný kultúrny program a ochutnávky tradičných kuchýň troch národov,“ priblížila naplánovaný program TK KBS.
Pripomenula, že tradícia spoločných púťových stretnutí vznikla po vzniku Žilinskej diecézy a jej iniciátorom bol biskup Tomáš Galis. Ten sa inšpiroval podobnými podujatiami v Európe, napríklad stretaním Talianov, Rakúšanov a Slovincov. Cieľom je upevňovať vzájomné vzťahy a spájať ľudí troch národov vo viere, nádeji a láske.
Trojmedzie je symbolickým miestom, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Českej republiky a Poľska. Tento bod je vyznačený 240 centimetrov vysokými žulovými monolitmi z roku 1995, ktoré tvoria vrcholy rovnoramenného trojuholníka.
