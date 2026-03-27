Vernár a úsek Spišská Magura - Slovenská Ves sú neprejazdné
Polícia vodičov žiada o opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov.
Autor TASR
Poprad/Kežmarok 27. marca (TASR) - Na úseku Vernár cesty I/66 v okrese Poprad je súvislá vrstva snehu, vozidlá sa šmýkajú a situácia je nebezpečná. Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti upozorňuje, že úsek je momentálne neprejazdný a cestu uzatvárajú pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Neprejazdná je aj cesta II/542 v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves smer Reľov v Kežmarskom okrese.
Polícia vodičov žiada o opatrnosť a rešpektovanie jej pokynov. „Cestári sú už vyrozumení,“ uvádza v súvislosti so situáciou v úseku Vernár.
Cesta v úseku Spišská Magura a Slovenská Ves je podľa polície neprejazdná z dôvodu udalosti v cestnej premávke. „Ak je to možné, odporúčame sa úseku vyhnúť,“ dodáva.
