Vernár: Lyžiarske stredisko má nového prevádzkovateľa

Vernár 2. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Vernár - Studničky má od tejto sezóny nového prevádzkovateľa. Jeho zástupca Ján Alexa pre TASR potvrdil, že pred začiatkom zimy sa im podarilo zainvestovať do nových bezdotykových turniketov, piatich zasnežovacích kanónov, kúpili tiež ojazdený ratrak a od predošlého majiteľa aj zasnežovaciu techniku.



"Začínali sme od nuly, takže bez toho sme stredisko nemohli sprevádzkovať, v súčasnosti ešte prerábame bufet. Vleky ostali pôvodné, máme dva detské a jeden veľký v zadnej časti, štvrtý vlastnia predošlí prevádzkovatelia a zatiaľ sme sa s nimi na odkúpení nedohodli," priblížil Alexa. Na prípravu novej sezóny nemali podľa neho dostatok času, keďže stredisko získali do prevádzky až koncom októbra. "Keby sme ho dostali na jar, myslím, že by sme dokázali sprevádzkovať aj večerné lyžovanie," poznamenal.



Plánom nového nájomcu je do budúcna posilniť prevádzku o ďalší detský vlek, dobudovať osvetlenie, aby bolo možné lyžovať aj potme, postaviť bufet, sprevádzkovať požičovňu lyží a celkovo stredisko zveľadiť. Do desiatich rokov by chceli vybudovať aj sedačkovú lanovku. "Sme však v národnom parku a okolo nás je tretí stupeň ochrany, čomu sa musíme prispôsobiť. V spolupráci s obcou aj správou národného parku by sme však chceli postaviť sedačku a zároveň predĺžiť hlavnú zjazdovku z 1,2 na zhruba 2,5 kilometra," priblížil Alexa. Najprv však podľa neho bude potrebné pripraviť zázemie.



Ceny skipasov sa budú podľa prevádzkovateľa odvíjať od cien energií, maximálne sa však zvýšia o desať percent. "Nemôžeme to s cenami prehnať, aby sme boli konkurencieschopní voči okolitým strediskám. Zvýšenie o pár eur je akceptovateľné pre nás aj pre lyžiarov. Naším cieľom je skôr zvýšiť návštevnosť v stredisku," skonštatoval Alexa. Spolu s rodinou už niekoľko rokov vlastní aj hotel v blízkosti zjazdovky a organizuje lyžiarske zájazdy. Práve školy tvoria hlavnú časť návštevníkov, v priemere tam počas sezóny majú päť zájazdov denne. Nový prevádzkovateľ sa chce zamerať predovšetkým na rodiny s deťmi, keďže tomu sú prispôsobené aj zjazdovky. K dispozícii budú mať počas zimy aj niekoľko inštruktorov v lyžiarskej škole. Zasnežovať zjazdovky začali vo Vernári pred pár dňami, ak sa poveternostné podmienky výrazne nezhoršia, stredisko by chceli otvoriť 18. decembra.



Areál sa nachádza na rozhraní Nízkych Tatier a Slovenského raja, 18 kilometrov južne od Popradu. Prevádzkovateľ ho získal do nájmu od obce na 20 rokov za 20.000 eur ročne. "Sme v tom noví, uvidíme po skončení sezóny, ako budeme pokračovať ďalej," uzatvára Alexa.