VIDEO: Na ručnom kosení Kopaneckých lúk sa zišlo 80 koscov

Vernár 6. augusta (TASR) – Na treťom ročníku ručného kosenia Kopaneckých lúk v katastri obce Vernár v okrese Poprad sa v piatok zišlo 80 koscov. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, počasie koseniu druhovo najbohatších lúk na Slovensku, ktoré sú aj svetovým unikátom, mimoriadne praje.



„Včera popršalo, čo je ideálne pre kosenie. Okolo obeda sa prestane kosiť, pokračovať budeme opäť zajtra,“ povedal Dražil. Ako dodal, kosci v piatok ručne pokosia plochu s výmerou asi štyri hektáre, v sobotu (7. 8.) im tak zostane pokosiť ďalšie tri hektáre Kopaneckých lúk.







Na treťom ročníku ručného kosenia lúk pri Vernári sa vrátane koscov zúčastnilo približne 100 ľudí. Sú medzi nimi ochranári prírody zo Slovenska a Česka, členovia Slovenského koseckého spolku či obyvatelia obce Vernár. Udalosť programom obohatí priblíženie miestnych tradícií, a to v podobe vystúpenia folklórneho súboru Vernár či podávaním tradičných jedál.



Kopanecké lúky pri obci Vernár sú vďaka svojmu botanickému zloženiu a bohatstvu druhov na Slovensku unikátom a držia aj svetový rekord. „Na ploche 0,25 štvorcového metra tu rastie 54 druhov vyšších rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac,“ vysvetlil Dražil. Ako dodal, lúky v strmom teréne je nutné kosiť ručne, a to každý rok, inak hrozí, že ich pohltí les.