Obnova cesty na horskom priechode Vernár sa začne v druhom polroku

Vernár 17. júna (TASR) - S opravou cesty na horskom priechode Vernár neďaleko Popradu sa začne v druhej polovici tohto roka. Hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi pre TASR uviedol, že po ukončení verejného obstarávania, ktoré v súčasnosti finišuje, sa začne so stavebnými prácami.



"Predmetný úsek bude rekonštruovaný v rámci stavby I/66 Popová – Hranovnica, úsek Vernár. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 18 miliónov eur a celková dĺžka opraveného úseku je 8,314 kilometra," priblížil Guzi. Dodal, že lehota výstavby je 24 mesiacov, nepočíta sa však do nej zimné obdobie.



Práce budú pozostávať z rekonštrukcie cesty vrátane zosilnenia vozovky, prípadne kompletnej výmeny jej konštrukcie, dôjde tiež k rozšíreniu komunikácie a úprave krajníc. Zastabilizuje sa tiež cestné teleso v nespevnenej krajnici navrhnutými opornými múrmi. "V samotnej obci Vernár sa vybudujú chodníky, upravia sa priechody pre chodcov, zastávky autobusov či vjazdy na pozemky," doplnil Guzi. Dôjde tiež k výmene alebo odstráneniu jestvujúcich bezpečnostných zariadení – cestného zábradlia i oceľových zvodidiel a osadia sa nové v miestach úprav priepustov. Upraví sa aj odvodnenie navrhnutými rigolmi a dláždenými priekopami aj všetky priepusty na trase. Pribudne nové zvislé aj vodorovné značenie a v rámci projektu sa ráta aj so zabezpečením stability skalných svahov.



"Práce budú realizované za čiastočnej uzávierky v polovičnom profile cesty," upozornil hovorca. Cesta cez horský priechod Vernár bola vo veľmi zlom technickom stave a bolo nutné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Okrem osobných áut ju vo veľkej miere využíva aj tranzitná nákladná doprava. Ešte v roku 2019 SSC nahradila v tomto úseku poškodený most za obcou v smere na Brezno.