Rekonštrukcia cesty cez horský priechod Vernár sa blíži do finále

Vernár 7. októbra (TASR) - Rekonštrukcia cesty I/66 cez horský priechod Vernár sa blíži do finále. Do dvoch týždňov by mali zrušiť aj dopravné obmedzenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová s tým, že v súčasnosti sa v tejto časti stavby realizuje povrchové odvodnenie cesty, obrusná asfaltová vrstva a zvodidlá. Druhá časť sa týka cesty cez samotnú obec Vernár, kde aktuálne stavajú gravitačný oporný múr, chodník, priepusty a opevnenie svahov kamennými matracmi.



S prácami na obnove vyťaženého horského priechodu sa začalo vlani v apríli. V tomto roku sa stavbárom podarilo zlepšiť únosnosť podložia, zrealizovali konštrukčné vrstvy vozovky a drenáž, dokončili oporné múry, časť chodníka v obci Vernár a zmodernizovali priepusty. "Bol zhotovený informačný systém a verejné osvetlenie a rekonštruoval sa most v obci Vernár," doplnila hovorkyňa. Do konca zimy je potrebné dokončiť chýbajúce asfaltové vrstvy, zvodidlá, upraviť terén v okolí, zrealizovať dopravné značenia a časť chodníka i gravitačný oporný múr v obci.



"Práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Najviac ich komplikujú nedisciplinovaní vodiči nákladných áut nad 10 metrov, ktorí porušujú zákaz, čím vznikajú kolízne situácie. Zaznamenali sme však len bežné problémy, ktoré vznikajú na každej stavbe, no vďaka tímu ľudí, ktorí na nej pracujú, sú rýchlo riešené a vyriešené," skonštatovala Lukáčová.



Najväčšie dopravné obmedzenia budú podľa nej zrušené do dvoch týždňov, kedy by mala byť zrealizovaná obrusná vrstva na samotnom kopci. Pri ďalších dokončovacích prácach v jednotlivých úsekoch sa ešte môžu vyskytnúť nutné dopravné obmedzenia. Tie však budú len v menšom rozsahu na nevyhnutný čas.



Stavba ešte nie je úplne sfinalizovaná, celkové náklady budú podľa hovorkyne jasné po jej dokončení. Harmonogram prác je rozplánovaný do októbra 2025 a celková cena diela bola pri odovzdaní staveniska približne 17,5 milióna eur. Projekt rozsiahlej rekonštrukcie vyťaženej cestnej tepny je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová - Hranovnica, v prvej etape sa rekonštruuje viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu.