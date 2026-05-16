Vernisáž Karavlu vo Vojvodine: Umenie ako most v rozdelenom svete
Autor TASR
Báčsky Petrovec 16. mája (TASR) – V Galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci v piatok otvorili samostatnú výstavu akademického maliara z radov vojvodinských Slovákov Marjana Karavlu s názvom Medzi ťahmi. Vernisáž bola zorganizovaná pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa múzeí (18. mája) pod mottom Múzeá spájajúce rozdelený svet, informuje spravodajca TASR.
Podľa riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov Anny Séčovej-Pintírovej vždy v termíne tohto medzinárodného dňa organizujú výstavy. „Prečo práve Marjan Karavla? Azda preto, lebo u nás ešte nikdy nemal samostatnú výstavu. V minulom roku mal aj životné jubileum, tak sme chceli pri tejto príležitosti aj my v tomto roku zorganizovať mu výstavu. Karavla doteraz vystavoval na bienále (Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré sa organizuje práve v Galérii Zuzky Medveďovej - pozn. TASR), ale samostatne nie. Takže toto je vhodná chvíľa, on je zrelý umelec, má čo ukázať verejnosti,“ uviedla pre TASR Séčová-Pintírová.
O obrazoch a svojráznych troch cykloch tvorby Marjana Karavlu sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík. „Prvé obdobie charakterizuje dynamická maľba, plná farieb. Po nej prišlo jedno obdobie, úplný kontrapunkt, čo zrejme hovorí aj o Marjanovom vnútornom pohybe a vzťahu k umeniu, keď ten výbuch utlmil a prešiel na maliarstvo farebných plôch. Ide o geometrickú abstrakciu, úplnú redukciu na základné farby a plochy... Avšak predvlani nás Marjan prekvapil a vrátil sa do prvého obdobia, zrejme bohatší o skúsenosť geometrickej abstrakcie,“ poznamenal Valentík.
Marjan Karavla, ako etablovaný slovenský akademický maliar zo Starej Pazovy pri Belehrade, predstavil v Báčskom Petrovci diela, ktoré sú výsledkom dlhodobého hľadania harmónie medzi formou a obsahom. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1995 a postgraduálne štúdium v roku 1997 u profesora Vladimíra Popoviča.
„Po skončení štúdií som mal jeden cyklus prác po koniec deväťdesiatych rokov. To je jedna časť výstavy. Keď som zmenil štýl na nejakú abstraktnú geometriu, bolo to v období rokov 2017 až 2024, ale je tu aj tretí cyklus. Dal som to dokopy, sú to viazané veci, rukopis je taký, aby každý vedel, že som to ja... Mám rád, keď je vzduch medzi prácami, lebo je dosť farebné, aby bol kolorit na prvom mieste,“ poznamenal Karavla.
Výstava Medzi ťahmi v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci zostane pre verejnosť prístupná do 15. júla.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
