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Veronika Buc bude kandidovať na primátorku Skalice
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Skalica 31. júla (TASR) - Podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Skalici Veronika Buc bude kandidovať na primátorku mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Volebnú kampaň chce postaviť na spolupráci s obyvateľmi. Kandidatúru ohlásila prostredníctvom sociálnej siete.
Svoje rozhodnutie odôvodnila snahou priniesť do riadenia mesta otvorenejší spôsob komunikácie a podporiť jeho ďalší rozvoj. „Neverím na veľké sľuby. Verím na poctivú prácu, otvorenú komunikáciu a jasné rozhodovanie. A na to, že primátor nemusí vedieť všetko, ale musí vedieť počúvať,“ uviedla. Pre TASR spresnila, že do volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka bez podpory akýchkoľvek politických strán.
Podľa nej má Skalica potenciál na ďalší rozvoj, pričom prioritou by malo byť zodpovedné hospodárenie mesta. „Začať musíme rozumným hospodárením a potom môžeme vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí, lepšiu dopravu, viac života v uliciach, viac podpory pre šport a kultúru a mesto, ktoré myslí na rodiny aj seniorov rovnako,“ priblížila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Svoje rozhodnutie odôvodnila snahou priniesť do riadenia mesta otvorenejší spôsob komunikácie a podporiť jeho ďalší rozvoj. „Neverím na veľké sľuby. Verím na poctivú prácu, otvorenú komunikáciu a jasné rozhodovanie. A na to, že primátor nemusí vedieť všetko, ale musí vedieť počúvať,“ uviedla. Pre TASR spresnila, že do volieb vstupuje ako nezávislá kandidátka bez podpory akýchkoľvek politických strán.
Podľa nej má Skalica potenciál na ďalší rozvoj, pričom prioritou by malo byť zodpovedné hospodárenie mesta. „Začať musíme rozumným hospodárením a potom môžeme vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí, lepšiu dopravu, viac života v uliciach, viac podpory pre šport a kultúru a mesto, ktoré myslí na rodiny aj seniorov rovnako,“ priblížila.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.