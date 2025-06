Vesmírna tour AstroRoadShow zavíta do Rožňavy či Košíc

Košice 2. júna (TASR) - Tohtoročná vesmírna tour pod názvom AstroRoadShow odštartuje v stredu (4. 6.) v Rožňave. Následne zavíta do Spišskej Novej Vsi aj do Košíc. TASR o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK). Podľa neho ide o projekt, ktorý spája vedu, vzdelávanie a kultúru spôsobom, aký dokáže osloviť všetky generácie.



Podujatie prinášajú hvezdárne a planetáriá KSK. „Som rád, že kultúrne organizácie nášho kraja opäť spojili sily a prinášajú obyvateľom Košického kraja jedinečný pohľad na vesmír - pútavo, interaktívne a zrozumiteľne. Aj takéto podujatia dokazujú, že veda má svoje miesto v každodennom živote a dokáže byť skutočne inšpirujúca,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Krajská hvezdáreň z Michaloviec prinesie návštevníkom mobilné digitálne planetárium. Novinkou budú nafukovacie modely Zeme a Mesiaca či prehliadka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) pomocou virtuálnej reality.



Hvezdáreň v Rožňave, ktorá je súčasťou Gemerského osvetového strediska, pripravila okrem planetária napríklad aj fulldome projekcie ISS, interaktívne astro hračky, plazmové lampy či originálnu výstavu ilustrácií kozmických sond. Chýbať nebude ani model planéty Mars.



Útvar astronómie Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove zas zaujme pozorovaním Slnka slnečným ďalekohľadom, 3D obrázkami s okuliarmi, solárnymi hračkami a interaktívnou knihou o vesmíre prepojenou s tabletom.



Hvezdáreň Medzev, ktorá patrí pod Centrum kultúry Košického kraja, umožní návštevníkom nazrieť do slnečnej fotosféry aj chromosféry. „Ak by Slnko neposlalo lúče, pripravené sú vedecké pokusy, hlavolamy a zážitkové stanovištia,“ dodáva KSK.



Podujatie sa uskutoční najprv v Rožňave v Dome tradičnej kultúry Gemera. Pokračovať bude 11. júna v jednom z obchodných centier v Spišskej Novej Vsi a 20. júna v Košiciach.