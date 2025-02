Vesmírnu atmosféru s M. Musilovou zažijú Košice aj Spišská Nová Ves

Košice/Spišská Nová Ves 23. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s hvezdárňami pokračuje v sérii stretnutí so slovenskou astrobiologičkou a marsonautkou Michaelou Musilovou. Po minuloročných prednáškach v Rožňave, Michalovciach a Trebišove zavíta do Spišskej Novej Vsi a Košíc. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, program je určený pre stredoškolákov aj verejnosť.



"S Michaelou Musilovou chystáme novinku - projekt Cosmic Region - Kozmický región, ktorý bude priestorom pre mimoriadny rozvoj nielen nášho kraja, ale aj celej krajiny. Čo sa nám dnes zdá ako sci-fi, sa onedlho stane realitou. Dozvieme sa napríklad, ako žijú a pracujú členovia posádky na simulovaných misiách, čo jedia, ako fungujú mimo základne či ako nosia skafandre," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V Spišskej Novej Vsi 26. februára a v Košiciach 28. februára sa uskutoční podujatie so zameraním na vesmír a technológie. Dopoludnia je program určený stredoškolákom, pre ktorých je naplánovaná prednáška Michaely Musilovej Na polceste na Mars, premiéra dokumentu The Boss - Aconcagua a prezentácie krajských hvezdární. Súčasťou budú aj interaktívne ukážky, virtuálna realita, 3D tlač, plazmová guľa či astronomická technika.



Večerný program od 18.00 h je otvorený pre verejnosť. Tolkšou So ženou z Marsu priblíži prácu analógových astronautov a predstaví nový projekt vesmírnej základne v Rožňave. Nebude chýbať premiéra dokumentu a pri priaznivom počasí aj astronomické pozorovanie oblohy ďalekohľadmi.