Vestibul stanice na Kysuciach už tradične zmenili na volebnú miestnosť

Krásno nad Kysucou 6. apríla (TASR) - Vestibul železničnej stanice v Krásne nad Kysucou už tradične premenili na volebnú miestnosť. Nového prezidenta si tam v sobotu v druhom kole volieb môžu vybrať nielen obyvatelia, ale napríklad aj ľudia, ktorí cestujú za rodinou či na turistiku.



Podľa Terézie Kvašňovskej z tamojšej okrskovej volebnej komisie sa takáto miestnosť stala už zvykom, i keď je netradičná. "Každý povie, že je to tu iné ako v ostatných volebných miestnostiach, predsa len, je to železničná stanica. Ľudia idú na vlak, alebo z práce, a tak si odvolia. Pochvaľujú si to, majú to ako také dva v jednom," priblížila pre TASR Kvašňovská. Dodala, že v okrsku majú zhruba 700 voličov.







Účasť na prvom kole prezidentských volieb v meste Krásno nad Kysucou bola 53,29 percenta. Volieb sa zúčastnilo 2834 voličov, ktorí odovzdali 2821 platných hlasov.



Slováci si v sobotu vyberajú prezidenta v druhom kole volieb. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojujú dvaja kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.