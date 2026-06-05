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Vestibul úradu v Banskej Bystrici modernizujú
Vo vestibule pribudnú dva TV displeje a jeden dotykový kiosk na výber služby s tlačiarňou lístkov s poradovým číslom.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. júna (TASR) - Po výmene okien na takmer 70-ročnej budove Mestského úradu (MsÚ) v Banskej Bystrici modernizácia jeho priestorov pokračuje. Aktuálne prechádza obnovou vstupný vestibul s cieľom vytvoriť príjemnejšie, modernejšie a funkčnejšie prostredie pre návštevníkov a zamestnancov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že súčasťou modernizácie bude aj inštalácia vyvolávacieho systému pred klientskym centrom.
V prvej etape dôjde k modernizácii vonkajšieho priestoru vstupného zádveria, odstráneniu problémov so zatekaním a k výmene dvoch poruchových vstupných dverí za nové. Ukončenie týchto prác je plánované do konca júla. Potom pokračuje druhá etapa, ktorá zahŕňa obnovu vestibulu a priestorov vrátnice, ako aj obstaranie nového interiérového vybavenia a nábytku. Celkové náklady na realizáciu oboch etáp po ukončení verejného obstarávania predstavujú približne 154.000 eur. Všetky práce by mali byť ukončené do konca septembra.
„V záujme zaistenia bezpečnosti chceme požiadať všetkých návštevníkov úradu o rešpektovanie dočasných obmedzení a nevstupovanie do priestorov ohraničených výstražnou páskou. Zároveň sa ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť počas realizácie prác. Výsledkom tejto modernizácie bude príjemnejšie prostredie nielen pre klientov, ale i našich zamestnancov,“ uviedla prednostka MsÚ Marica Koreňová.
Po ukončení stavebných prác bude nasledovať inštalácia vyvolávacieho systému, ktorý prispeje k zefektívneniu poskytovania služieb v klientskom centre a na matričnom úrade. Odstráni vytváranie radov, čím zvýši komfort klientov a zabezpečí spravodlivé dodržiavanie poradia. Prispeje tiež k zvýšeniu úrovne súkromia klientov pri vybavovaní ich požiadaviek na jednotlivých pracoviskách a zlepší pracovné podmienky zamestnancov.
Celkové náklady na inštaláciu vyvolávacieho systému, jeho nastavenie a zaškolenie pracovníkov predstavujú asi 16.000 eur. Vo vestibule pribudnú dva TV displeje a jeden dotykový kiosk na výber služby s tlačiarňou lístkov s poradovým číslom.
„Modernizácia vestibulu a zavedenie vyvolávacieho systému sú ďalším krokom k tomu, aby bol úrad dostupnejší a komfortnejší pre verejnosť. Chceme, aby obyvatelia vybavovali svoje záležitosti v príjemnom prostredí a bez zbytočného čakania. Zároveň vytvárame lepšie podmienky pre našich zamestnancov,“ poznamenal primátor Ján Nosko.
V prvej etape dôjde k modernizácii vonkajšieho priestoru vstupného zádveria, odstráneniu problémov so zatekaním a k výmene dvoch poruchových vstupných dverí za nové. Ukončenie týchto prác je plánované do konca júla. Potom pokračuje druhá etapa, ktorá zahŕňa obnovu vestibulu a priestorov vrátnice, ako aj obstaranie nového interiérového vybavenia a nábytku. Celkové náklady na realizáciu oboch etáp po ukončení verejného obstarávania predstavujú približne 154.000 eur. Všetky práce by mali byť ukončené do konca septembra.
„V záujme zaistenia bezpečnosti chceme požiadať všetkých návštevníkov úradu o rešpektovanie dočasných obmedzení a nevstupovanie do priestorov ohraničených výstražnou páskou. Zároveň sa ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť počas realizácie prác. Výsledkom tejto modernizácie bude príjemnejšie prostredie nielen pre klientov, ale i našich zamestnancov,“ uviedla prednostka MsÚ Marica Koreňová.
Po ukončení stavebných prác bude nasledovať inštalácia vyvolávacieho systému, ktorý prispeje k zefektívneniu poskytovania služieb v klientskom centre a na matričnom úrade. Odstráni vytváranie radov, čím zvýši komfort klientov a zabezpečí spravodlivé dodržiavanie poradia. Prispeje tiež k zvýšeniu úrovne súkromia klientov pri vybavovaní ich požiadaviek na jednotlivých pracoviskách a zlepší pracovné podmienky zamestnancov.
Celkové náklady na inštaláciu vyvolávacieho systému, jeho nastavenie a zaškolenie pracovníkov predstavujú asi 16.000 eur. Vo vestibule pribudnú dva TV displeje a jeden dotykový kiosk na výber služby s tlačiarňou lístkov s poradovým číslom.
„Modernizácia vestibulu a zavedenie vyvolávacieho systému sú ďalším krokom k tomu, aby bol úrad dostupnejší a komfortnejší pre verejnosť. Chceme, aby obyvatelia vybavovali svoje záležitosti v príjemnom prostredí a bez zbytočného čakania. Zároveň vytvárame lepšie podmienky pre našich zamestnancov,“ poznamenal primátor Ján Nosko.